Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen yeni hedefleri açıkladı! Transfer planı, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig...

2 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Göztepe, Süper Lig’deki hedeflerine yönelik hazırlıklarını ve temellerini oluşturmaya başladı. Mütevazi kadrosuyla TFF 1.Lig’de oynadığı futbolla adından söz ettiren İzmir ekibi, Süper Lig’e de damga vurmak istiyor. Göztepe’nin Danimarkalı başkanı Ramus Ankersen, Göztepe’ye geldikleri günden bu yana gerçekleştirdikleri projeyle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Taraftarlara umut dolu mesajlar veren Ankersen, Süper Lig’de oluşturmak istedikleri kadro yapılanması hakkında da bilgi verdi.

GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI RASMUS ANKERSEN’İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“GÖZTEPE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ HAK EDEN MUHTEŞEM TARAFTARI İLGİMİZİ ÇEKTİ”

Şu anda yakaladığımız başarıyı ve Süper Lig’e çıkmayı kutluyoruz. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum. Bu bizim için büyük bir başarı. İzmir’e ilk geldiğimde Göztepe’nin tesisleri, antrenman sahaları, stadyumu ve Şampiyonlar Ligi’ni hak eden muhteşem taraftarı ilgimi çok çekmişti. Bunlar benim için gerçekten çok önemliydi. İzmir, her zaman gelişmeye açık bir şehir. Biz Sport Republic olarak o yüzden bu potansiyeli gördük. Burada başarılı bir futbol kulübünün yaratılması gerektiğine inandık ve burada böyle bir yatırım gerçekleştirdik. Şimdi 2.yılımızı tamamlıyoruz. Bu 2 yıl boyunca temellerimizi oturttuk ve elimizden gelen üstün çalışmaları sürekli gerçekleştirdik. Şu anda olduğumuz yerden dolayı mutluyuz. Yolculuğumuzun ilk kısmı tamamlandı. Şimdi 2.kısma geçiyoruz. Başarıyı yakaladığımız andan itibaren İzmir halkının ve taraftarlarımızın muhteşem desteğini görüyoruz. Herkesin sıcaklığını hissediyoruz. Bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Göztepe’yi destekleyen ve kulübümüzün yanında olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yolumuza aynı şekilde çok çalışarak devam edeceğiz.

“1 YIL BAŞARI YAKALADIKTAN SONRA ORTADAN KAYBOLAN KULÜPLERDEN BİRİ OLMAYACAĞIZ”

Biz buraya geldiğimizde gerçekten çok çalışmamız gerektiğini biliyorduk. Buraya geldiğimizde bazı temeller zaten vardı. Biz ilk adım olarak bir futbol yapılanmasını buraya getirmeye çalıştık. İlk yılımızda Türk futboluyla ve Türkiye pazarıyla ilgili kısıtlı bir deneyimimiz vardı. O yüzden ilk yılımızı öğrenme ve aklımızdaki futbol yapılanmasını buraya oturtmayla geçirdik. Ben o zamanlarda herkese sabırlı olmalarını ve başarının geleceğini söyledim. O yüzden ilk yılımızın ardından ikinci yılımızda da çalışmaya devam ettik. Azim ve yaptığımız çalışmalarla istediğimiz başarıyı yakaladık. Bu benim için kesinlikle sürpriz değildi çünkü planımızı gerçekleştirdik. Önümüzde birçok meydan okuma var, bunun da farkındayız. Kendini sürekli geliştirecek ve potansiyelini tamamlayacak bir kulüp olma adına ilerlemeye devam edeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz. Çok hızlı atılan adımların mutluluk ve başarı getireceğine inanmıyorum. Sürekli günden güne kendimizi geliştirerek devam edeceğiz. 1 yıl başarı yakaladıktan sonra ortadan kaybolan kulüplerden biri olmayacağız. Devamlılığı sağlayan başarılı bir Göztepe yaratacağız.

“GÖZTEPE, FUTBOLDA İZMİR’İN GURURU OLARAK HER ZAMAN ADINDAN SÖZ ETTİRECEK”

Gittiğim her ülkede Göztepe’den ve buradaki taraftar kültüründen bahsediyorum. Çünkü bu bizim için gerçekten çok özel bir şey. Taraftarlar, kulübü her zaman koruyan önemli bir faktör. Bundan dolayı taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Göztepe’nin her gün daha da güçleneceğini ve İzmir’in çok önemli bir temsilcisi olacağına inanıyorum. Bu kesinlikle gerçekleşecek. İzmir halkı Göztepe’nin her zaman arkasında olursa bu aynı şekilde her gün güçlenerek devam edecek. Göztepe, futbolda İzmir’in gururu olarak adından her zaman söz ettirecek. Her şeyi bir anda gerçekleştirmek kolay değil, çok fazla etkileyici bir faktör var. Kulüp olarak her zaman ilerlemeye devam edeceğiz.

“GELECEK SEZON BİRÇOK KULÜBÜ ŞAŞIRTACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Süper Lig ile ilgili çok fazla çalışma gerçekleştirdik. Geçtiğimiz şubat ayında Süper Lig’e çıkmamız halinde neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımıza başladık. Bununla ilgili önemli analizler gerçekleştirdik. Yüksek seviyede bir lig bizi bekliyor. Süper Lig, fiziksel kalite olarak TFF 1.Lig’den daha kaliteli bir lig. Aynı zamanda daha fazla bireysel kaliteye dayalı, önemli ve hırslı kulüplerin olduğu bir lig. Tabii ki de biz herkese saygı duyuyoruz. Mütevazi olacağız ama aynı zamanda yüksek özgüvenle kulübümüzü temsil edip en iyi başarıları sağlamak için her şeyi yapacağız. Gelecek sezon birçok kulübü şaşırtacağımıza inanıyorum.

“MEHMET SEPİL, BU BAŞARIDAN DOLAYI TEBRİĞİ FAZLASIYLA HAK EDİYOR”

Mehmet Sepil’in bu başarıdan dolayı tebriği fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü onun başkanlığı zamanında burada çok önemli adımlar atıldı. Ayrıca çok önemli temeller ve altyapılar oluşturuldu. Bunlar olmasaydı bugünkü başarı kesinlikle sağlanamazdı. Mehmet Sepil olmasaydı biz buraya gelip yatırım yapmayı göz önüne alamazdık. Mehmet Sepil sayesinde hem Türkiye hem de kulüple ilgili çok önemli bilgiler edindim. Onunla bir ortak olarak hareket ettiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Kendisinin Türk futbolu ve Göztepe ile ilgili çok fazla bilgisi var. Kendisi bizim için çok güvenilir bir iş ortağı. Mehmet Sepil, yabancı yatırımcıyı Türk futboluna getiren ilk insan. Bu da gerçekten çok önemli. Biz bu iş ortaklığından gerçekten büyük keyif alıyoruz. Umarım bu şekilde uzun süre devam ederiz ve kulübü her zaman hak ettiği noktalara getiririz.

“GÖZTEPE İÇİN AÇ, POTANSİYELİ YÜKSEK VE GENÇ OYUNCULARI BURAYA GETİRECEĞİZ”

Göztepe’ye geldiğimizde en büyük hırslarımızdan biri buradaki en iyi Türk futbolcuları yetiştirmekti. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Taha Altıkardeş ve Ümit Akdağ bunun en iyi örneklerindendir. Yurtdışından getirdiğimiz oynamaya aç ve potansiyelli genç oyuncular da bizim stratejimizin bir parçası. Anthony Dennis, bu örneklerden bir tanesi. Sport Republic olarak Afrika’da yetenek geliştirme adına çalışmalarımız var. Oradan da önemli oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Bu stratejimize aynı şekilde devam edeceğiz. Bu bizim stratejimizin anahtar faktörlerimizden bir tanesi. Bu açıdan bakınca biz her zaman Göztepe için aç, potansiyeli yüksek ve genç oyuncuları buraya getirmek için her şeyi yapacağız. Transfer anlamında çok büyük isimler göreceğinizi ben düşünmüyorum. Bizim çalışma şeklimiz kesinlikle bu değil. Bir oyuncu geçmişte çok iyi şeyler yapmış olabilir ama gelecekte de bunları kesinlikle gerçekleştireceği anlamına gelmez. Çünkü futbolda dün yoktur yarın vardır. Biz oyuncunun 1-2 yıl içinde bize neler getireceğine ve potansiyeline odaklanıyoruz ve buna göre hareket etmeye çalışıyoruz. Sahada görmek istediğimiz oyuna uygun ve Göztepe’ye en iyisini sunacak oyunculara odaklanıyoruz. Örneğin bizim şimdi agresif bir oyun anlayışımız var. O yüzden oyuncuları seçerken de buna uygun fiziksel olarak güçlü, fit ve bu oyun tarzını sahaya yansıtabilecek oyunculara odaklanacağız.

“GÖZTEPE, YURTDIŞINDA DA TARİHİNDEN BAHSEDİLMEYİ HAK EDEN BİR KULÜP”

Göztepe, gerçekten muhteşem taraftarları ve çok önemli mazisi olan bir kulüp. Buraya geldiğinizde bu tutkuyu ve sadakati anında hissediyorsunuz. Bunları yurtdışında anlatmak gerçekten çok önemli. Biz aynı başarılarımıza ve istikrara devam ettiğimiz sürece buraya oyuncuların gelmesi de daha da kolaylaşacak. Biz nerede olmak istediğimizi biliyoruz. Projelerimizin parçalarından bir tanesi de bu. Buraya gelen oyuncular bir daha gitmek istemiyorlar. İzmir, çok güzel bir şehir. Göztepe, muhteşem bir kulüp. Göztepe, yurtdışında da tarihinden bahsedilmeyi hak eden bir kulüp. Bizim burada olumlu bir örnek oluşturmamız Türk futbolundaki yabancı yatırımcı adına çok önemli. Bu aynı zamanda büyük bir sorumluluk getiriyor. Buradaki pozitif örneği iyi bir şekilde oluşturmamız ve başarılarımızla bunu yansıtmamız gerekiyor. Türk futbolunda müthiş bir potansiyel var. Burada aynı zamanda gelişime açık bir ortam var. Umarım 2-3 sene içinde öyle güzel şeyler başarırız ki onlar da bu gerçekleştirdiğimiz Göztepe projesine baktığında imrenirler ve bunun çok önemli bir örnek olduğunu görürler. Şu an yapacak çok fazla işimiz var. İstediğimiz başarılı projeyi ortaya sermemiz ve bu başarıları yakalamamız gerekiyor.