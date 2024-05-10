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Yılmaz Vural uzatmada yıkıldı! Menemen FK, Trendyol 1. Lig'e yükselemedi...

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#TFF 2. Lig#Menemen FK#Yılmaz Vural
Yılmaz Vural uzatmada yıkıldı Menemen FK, Trendyol 1. Lige yükselemedi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 11:32

TFF 2’inci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, 1’inci Lig’e yükselme hedefine ulaşamadı.

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Yeni yönetim ve iddialı transferlerle başladığı ligde sezon ortasında teknik direktörlük görevine Türkiye’nin en çok takım çalıştıran teknik adamı olan Yılmaz Vural’ı getirip çıkış yapan Menemen, normal sezonun son maçında şampiyon Amed Sportif’le berabere kalınca Play-Off’un ilk turunda saha avantajını haftaya alt basamağında giren rakibi 24Erzincanspor’a kaptırdı.

Normal sezonu 5’inci sırada tamamlayıp Play-Off bileti alan sarı-lacivertliler, ilk turda deplasmanda 4’üncülüğü kaptırdığı 24Erzincanspor’a 2 kez öne geçmesine rağmen uzatmada yediği golle 3-2 mağlup oldu.

Maçta 2 kez üstünlüğü yakalayan Menemen FK avantajını bir türlü koruyamadı.

Önce 1-0’ı bulan sarı-lacivertliler 70’inci dakikaya kadar üstünlüğünü sürdürdü. Skor 1-1 olduktan sonra yine Erzincan kalesine yükselen Menemen FK, 85’te gol kralı Kemal Rüzgar’ın golüyle 2-1’i buldu. Çok önemli dakikada golü atan sarı-lacivertliler sadece 3 dakika direnebildi. Ev sahibi ekip 88’de skoru eşitleyip maçı uzatmaya taşırken, Menemen’in fişi 116’ncı dakikada çekildi.

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Tura çok yaklaşmışken rakibine elenen İzmir temsilcisi karşılaşma bitiminde yıkıldı.

Futbolcular ve Teknik Direktör Yılmaz Vural büyük bir şok yaşadı.

Yılmaz Vural uzatmada yıkıldı Menemen FK, Trendyol 1. Lige yükselemedi...

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#TFF 2. Lig#Menemen FK#Yılmaz Vural

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