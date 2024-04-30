Göztepe Başkanı Ankersen'den Süper Lig iddiası! "Turist olarak gelmeyeceğiz..."

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Mehmet Sepil'e övgüler yağdıran Rasmus Ankersen, "Ben aslında Mehmet Sepil'le daha önce tanışmıştım. Kendisini ziyarette bulundum. Sepil'in Göztepe'yi ileriye götürmek gibi hedefleri vardı. Ardından birlikteliğe girdik. Sepil'e çok şey borçluyuz. Buraya çok yatırımlar yaptı, biz geldiğimizde tesisler ve stat üst düzeydeydi. Böyle bir partner olmasaydı biz de yatırım yapmazdık. Türkiye çok önemli bir futbol ülkesi. Buraya gelip neler sunabiliriz, neler başarabiliriz görmek istedik. İlk hedefimiz Süper Lig'e çıkmaktı, bunu başardık. Yolculuğumuzun ikinci kısmı şimdi başlıyor. Biz Süper Lig'e turist olarak gelmedik. Gerekli yatırımları yapacağız" dedi.

"DOĞRU İNSANLARLA ÇALIŞIYORUZ"

Futbol kulüplerini yönetebilmek için çok iyi organizasyonların yapılması gerektiğini sözlerine ekleyen Ankersen, "Futbol takımlarını sadece kurmak yeterli değil. İyi bir yönetim ekibi oluşturmak da gerekiyor. Doğru insanların işe alınmasını ve içeride bulunmasını sağlamak lazım. Her kademede çok başarılı bir ekip var. Sport Republic anlamında tecrübeli ve bilgiliyiz. Futbol takımımıza nasıl oyuncuların seçilmesini iyi irdeliyoruz. Kulübün içerisinde olmaya çalışıyoruz. Her zaman yöneticilerimizle temas halindeyiz. İçeride kurduğumuz ekibe saygı duyuyor ve işlerini yapmalarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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ATINÇ, YALÇIN VE ARDA BU KEZ GÜLDÜ

1'inci Lig'de Gençlerbirliği'ni evinde 2-0 yenerek bitime 2 maç kala resmen Süper Lig'e adını yazdıran Göztepe'de 3 oyuncu hem küme düşme üzüntüsü hem de şampiyonluk coşkusu yaşadı. Mevcut kadroda yer alan kaleci Arda Özçimen, orta saha Yalçın Kayan ve stoper Atınç Nukan, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden sarı-kırmızılılarda forma giydi. Üç oyuncu o sezon Süper Lig'e dramatik bir şekilde veda eden Göztepe'de küme düşme acısını tattı.

O dönemden bu yana kadroda kalan Arda, Yalçın ve Atınç bu sezon ise şampiyonluk sevinciyle coştu. Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından yeniden Süper Lig'e dönen Göztepe'de yollarına devam eden futbolcular kötü günlerini geride bıraktı. Göztepe altyapısından yetişen kaleci Arda, 2021-2022'de 4 Süper Lig müsabakasına çıktı. Yine İzmir ekibinin yetiştirdiği Yalçın da Süper Lig'de 29 maç oynadı. Atınç ise o sezon 20 maç oynayıp 3 kez fileleri sarsmayı başardı.

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GÖZ-GÖZ'E TEBRİK YAĞDI

Süper Lig'e 2 senenin ardından dönmeyi başaran Göztepe'ye yurt içi ve yurt dışından tebrik yağdı. Başta Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere birçok Süper Lig ve 1'inci Lig kulübü sosyal medyada sarı-kırmızılıları tebrik etti. Göztepe ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere temsilcisi Southampton ve Fransa temsilcisi Valenciennes de İzmir ekibinin şampiyonluğunu kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ maçı tribünde izlerken, tebrik mesajı yazarak kulübü özel olarak kutladı. Ayrıca AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, "Göztepe, Süper Lig'e hoş geldin' paylaşımı yaptı. İlk Süper Lig vizesi alan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan da sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu tebrik eden isimler arasındaydı.