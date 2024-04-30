×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Göztepe’de Süper Lig'e yükselmenin mimarı Stanimir Stoilov! 20 maçta...

Güncelleme Tarihi:

#Göztepe#Stanimir Stoilov#Trendyol 1. Lig
Göztepe’de Süper Lige yükselmenin mimarı Stanimir Stoilov 20 maçta...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 10:36

Trendyol 1. Lig'de Göztepe’nin başında 20 maça çıkan Teknik Direktör Stanimir Stoilov, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sarı-kırmızılıların Süper Lig'e yükselmesinde en önemli payın sahibi oldu.

Haberin Devamı

Trendyol 1. Lig’de sezona Sırp teknik adam Radomir Kokovic ile başlayan Göztepe, ilk 3 haftada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak kötü bir başlangıç yaptı.

Daha sonra çıkışa geçen sarı-kırmızılılar, 40 yaşındaki çalıştırıcı ile üst üste oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberliğe imza atarak önemli seri yakaladı.

Bu sonuçlara rağmen 11. haftada Kocaelispor ve 12. haftadaki Erzurumspor FK mağlubiyetleri yol ayrımını kaçınılmaz hale getirdi.

Stoilov geldi, şampiyonluk geldi

Radomir Kokovic’ten sonra boşalan teknik adamlık görevine tek aday belirleyen Göztepe, önemli bir proje ve hedefler sunarak Stanimir Stoilov’un kapısını çaldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda Bulgar teknik adamla anlaşan sarı-kırmızılılar, 57 yaşındaki çalıştırıcıyı takımın başına getirdi.

Haberin Devamı

Göztepe’de Süper Lige yükselmenin mimarı Stanimir Stoilov 20 maçta...

13. haftada göreve başlayan ve takımı 6. sırada devralan Stanimir Stoilov, iyi bir performans ortaya koydu.

Sarı-kırmızılılarla 20 maça çıkan 56 yaşındaki teknik adam, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.

Bulgar teknik adam yönetiminde 46 puan toplayan Göztepe, maç başına da 2.3 puan ortalaması tutturarak takımın Süper Lig’e çıkmasında önemli pay sahibi oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe#Stanimir Stoilov#Trendyol 1. Lig

BAKMADAN GEÇME!