Göztepe 45 yıl sonra Süper Lig'in zirvesinde!

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Süper Lig'in Milli Lig adıyla oynanmaya başladığı 1959 yılından itibaren 19 sezon aralıksız Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, daha sonra 2007-2008'de amatör kümede mücadele etmesine rağmen 2016-2017'de tekrar Süper Lig'e döndü.

O zamanki adı Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda (UEFA Kupası) 1968-1969 sezonunda yarı final oynayarak bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı olan Göztepe, bu sezon 29. kez yer aldığı ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.

Bu skorla, ilk hafta maçlarının ardından maç fazlası ve averajla ilk sırada yer alan Göztepe, en son 1975-1976 sezonunda liderlik koltuğuna oturmuştu.

Göztepe, o sezon ilk hafta maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 5-1'lik skorla geçerek ilk sıraya yerleşmişti.



- 16. kez liderlik koltuğunda



Ligde 357 hafta sonra kendisine 1. sırada yer bulan Göztepe, bu sezona kadar 15 kez haftayı zirvede tamamladı.

İzmir temsilcisi, ilk 11 müsabakada mağlup olmadığı ve karşılaşmaların düzenli oynanmadığı ligde ilk 11 haftanın 3’ünde maç fazlası ve averajla lider durumda yer aldı.

1967-1968'de 6'sı üst üste olmak üzere 7, 1970-1971'de 1, 1973-1974'te 3 ve 1975-1976'da 1 hafta liderliği kimseye bırakmayan sarı-kırmızılı ekip, 45 yıl sonra tekrar liderliğe yükseldi.



- Liderlik rekoru Fenerbahçe ile Galatasaray'da



Süper Lig'de şimdiye kadar 556 haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe ile Galatasaray liderlik rekorunu paylaşıyorlar. Süper Lig tarihinde liderlik sıralamasında Beşiktaş 412 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 208 haftayla dördüncü sırada bulunuyor.



- En farklı galibiyet Feriköy'e karşı



Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla lig tarihinde 9. kez 5 gol attığı bir müsabakayı geride bırakan Göztepe, en son 2017-2018'de Kardemir Karabükspor'u 5-0'lık skorla mağlup etmişti.

Ligdeki en farklı galibiyetini 1967-1968'de Feriköy karışısında 9-1'lik galibiyetle alan Göztepe'nin ligde 5 gol attığı müsabakalar şöyle:

1961-1962 Göztepe-Yeşildirek 5-2

1962-1963 Göztepe-Beyoğluspor 5-0

1970-1971 Göztepe-Samsunspor 5-2

1971-1972 Göztepe-Giresunspor 5-1

1975-1976 Göztepe-Boluspor 5-1

1975-1976 MKE Ankaragücü-Göztepe 1-5

1978-1979 Göztepe-Kırıkkalespor 5-1

2017-2018 Göztepe-Kardemir Karabükspor 5-0

2020-2021 Göztepe-Yukatel Denizlispor 5-1

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