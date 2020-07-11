Göztepe 1-3 Gençlerbirliği

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Göztepe ile Gençlerbiriği, Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Sio ile öne geçen Gençlerbirliği, 45+3. dakikada Stancu ile bir gol daha buldu ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Mücadelenin 75. dakikasında Sessegnon ile skor 3-0'a geldi. Son sözü 90. dakikada Alpaslan söyledi ve Gençlerbirliği, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği'nin 4 maçlık galibiyet hasreti sona erdi ve puanı 36'ya yükseldi. Göztepe ise 39 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Göztepe: Göktuğ, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Castro, Yalçın, Tripic, Wilczek

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Flavio, Toure, Polomat, Berat, Soner, Candeias, Sefa, Sio, Stancu

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

28. dakikada sağ kanattan Murat Paluli'nin yaptığı ortada kale çizgisi yakınında Wilczek'in vuruşunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.

33. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Stancu'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Sio'nun şutunda, kaleci Göktuğ'un elinden kaçan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

41. dakikada sağ kanattan Castro'nun yaptığı ortada arka tarafta Yalçın'ın kafayla kaleye göndermek istediği topu kaleci Ertaç kurtardı.

45 3. dakikada sağ kanattan Candeias'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Stancu'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-2.

73. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası içinde Alpaslan Öztürk'le Stancu'nun mücadelesinde Stancu'nun yerde kalmasına hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 75. dakikada atışı kullanan Sessegnon topu ağlara gönderdi: 0-3.

90. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Alpaslan Öztürk'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.

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