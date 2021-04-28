Göztepe 1-1 Trabzonspor (Maç golü ve özeti)

Spor Toto Süper Lig 38. hafta mücadelesinde Göztepe ile Trabzonspor, İzmir'de karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken Trabzonspor'un kaybetmeme serisi 9 maça yükseldi.

Trabzonspor, ayrıca 25 Ekim 2020'deki Fenerbahçe maçından bu yana deplasmanda yenilmiyor. Bu beraberlikle Trabzonspor deplasmandaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

Göztepe'nin golünü 45+1. dakikada Adis Jahovic atarken Trabzonspor'un eşitlik sayısı 88'de Caleb Ekuban'dan geldi. Trabzonspor'da Berat Özdemir, 67. dakikada kırmızı kart gördü. Göztepe'de ise Obinna 90+1'de kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 64 puanla 4. sırada kalırken Göztepe, 48 puan ile 10. sırada yer aldı.

İLK YARI

Süper Lig'in 38. haftasındaki Göztepe-Trabzonspor maçının ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada sağ kanattan Soner'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Kerim'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

13. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı.

28. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada topa iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

29. dakikada ani gelişen Göztepe atağında Soner'in güzel pasında topla buluşan Jahvovic'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

45 1. dakikada Diabate'nin rakibinden kaptığı topu gönderdiği Adis Jahovic, savunma oyuncularına rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısını Göztepe 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI

Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

67. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Fousseni Diabate'ye yaptığı faulün ardından Berat Özdemir, direkt kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.

83. dakikada sağ kanattan Halil'in ortasında Jahovic'in kaleye göndermek istediği topu, kaleci Uğurcan uzaklaştırdı.

88. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada arka tarafta topla buluşan Ekuban, müsait durumda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

90. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Brown Ideye'nin yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Nwobodo, yaptığı faulün ardından ikinci kez sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

İKİ TAKIMDAN TOPLAM 7 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'de Göztepe ile Trabzonspor karşılaşmasında iki takımdan Göztepe son oynadığı müsabakaya göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaparken, Trabzonspor ise 2 farklı isme şans verdi.



Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçen Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçından farklı olarak kaleci Arda Özçimen, Murat Paluli, Anderson Esiti, Zlatko Tripic ve Brown Ideye'nin yerine İrfan Can Eğribayat, Atınç Nukan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar ve Adis Jahovic'i sahaya sürdü.



Sarı-kırmızılı ekipte Kovid-19'u atlatan Alpaslan Öztürk yedek kulübesinde yer aldı. Göztepe'nin Trabzonspor'dan kiraladığı Fousseni Diabate, bordo-mavili ekibe karşı forma giydi. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, teknik direktör ve futbolcu olarak yer aldığı Trabzonspor'a karşı görev aldı.



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da geçen hafta Farih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri kadrodan farklı olarak Yusuf Sarı ve Edgar Miguel Ie'nin yerine Anastasios Bakasetas ve Seyedmajid Hosseini'yi oynattı.



Karşılaşmayı Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanan Göztepe sporcusu Ferhat Arıcan da takip etti. Müsabakadan önce Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Ferhat Arıcan'a çiçek verdi.

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