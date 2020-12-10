Göztepe 1-0 Alanyaspor (Maçın özeti ve golleri)
İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor İzmir'de karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte lider Alanyaspor, ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.
Süper Lig'in 7. haftasında İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen Göztepe-Alanyaspor maçında iki takım karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 70. dakikasında Tripic ile öne geçen Göztepe, kalan dakikalarda skoru korudu ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci yenilgisini alan Alanyaspor, 23 puanda kaldı. Göztepe ise puanını yükseltti.
Alanyaspor'un mağlubiyeti sonrası Süper Lig'de 3 takım 23 puanla zirveyi paylaştı.
Mücadelenin 45. dakikasında sarı kart gören Alanyasporlu Salih Uçan, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
Puan durumu;
1 - Alanyasor (23)
2- Galatasaray (23)
3- Fenerbahçe (23)
MAÇTAN DAKİKALAR
29. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Soner'in vuruşunda top üstten auta gitti.
32. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
41. dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu'nun aşırtma vuruşla kaleye gönderdiği topu, Ahmet Gülay son anda uzaklaştırdı.
48. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda doğrudan kaleye gönderdiği topu, kaleci Marafona uzaklaştırdı.
50. dakikada ceza sahası dışından Babacar'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci İrfan Can'dan dönen topu kaleye göndermek isteyen Berkan İsmail'in vuruşunda, İrfan Can meşin yuvarlağı kornere attı.
62. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cherif Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Marafona'dan dönen topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
70. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada Tripic'in sol çapraz pozisyonda bekletmeden yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti: 1-0.
İLK 11'LER
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Mihojevic, Berkan, Kubilay, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ndiaye
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Ahmet, Siopis, Salih, Berkan, Bakasetas, Bareiro, Babacar.
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