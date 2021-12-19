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Göztepe 0-1 Fatih Karagümrük (Maçın özeti)

#Süper Lig#Göztepe - Fatih Karagümrük Maçı#Göztepe - Fatih Karagümrük Maçı Saat Kaçta
Göztepe 0-1 Fatih Karagümrük (Maçın özeti)

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

İzmir'de oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük, 1-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe 3 puanı getiren golü 76. dakikada Caner Erkin kaydetti.

Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1’inci dakikada Göztepe önemli bir pozisyondan faydalanamadı. Sağ kanattan Tijanic’in pasıyla ceza sahası içinde topa sahip olan Cherif Ndiaye’nin şutunda kalecinin uzaklaştırdığı meşin yuvarlakla buluşan Soner’in şutunda top bir kez daha kaleciden döndü. Meşin yuvarlağa tekrar sahip olan Cherif Ndiaye’nin ilk şutunda direkten dönen top, oyuncunun ikinci vuruşunda savunma oyuncuları tarafından kornere uzaklaştırıldı.

27’nci dakikada Soner’in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cherif Ndiaye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

32’nci dakikada ceza sahası içindeki Ahmed Musa’nın şutunda top filelere gitse de VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

45’inci dakikada sağ kanattan Ahmed Musa’nın yaptığı ortada ceza sahası içindeki Bertolacci’nin şutunda top üstten auta gitti.

52’nci dakikada sağ kanattan Tijanic’in yaptığı ortada Jahovic’in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

70’inci dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanattan Berkan Emir’in yaptığı ortada Jahovic’in bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

76’ncı dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia’nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Caner Erkin’in uzak mesafeden attığı şutta top filelerle buluştu: 1-0.

İLK 11'LER

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Göztepe: İrfan Can, Murat, Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Cherif, Jahovic

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Adnan, Bertolacci, Karamoh, Ahmed Musa, Salibur

 

 

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