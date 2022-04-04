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Gözler Süper Lig yayın ihalesinde! Yayıncı kuruluş kim olacak? Yeni teklif iddiası...

#Süper Lig#Süper Lig Yayın İhalesi#Bein Sports Yayın
Gözler Süper Lig yayın ihalesinde Yayıncı kuruluş kim olacak Yeni teklif iddiası...

Süper Lig'in yeni yayıncısı kim olacak? Futbol dünyasının gözü kulağı bugün Riva'da olacak

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Futbol dünyasının gözü kulağı bugün Riva'da olacak. Önce TFF Yönetim Kurulu toplanacak. Geçtiğimiz hafta TFF Başkan Vekilliği, İcra Kurulu Üyeliği ve Hukuk İşleri Sorumluluğu görevlerinden istifa eden Mehmet Baykan'ın yerine atanacak yeni isim belirlenecek. Hamit Altıntop bu göreve talip. Fakat Baykan'ın yerine adı geçen isimlerden biri de Mustafa Çağlar....

BEIN RAKAMI YÜKSELTTİ

TFF yönetimi daha sonra Kulüpler Birliği ile toplantı yapacak. Bu toplantıda sonucu aylardır merakla beklenen yayın ihalesinin sonuçlandırılması bekleniyor. Kulüplerin istediği para sezon başına 3 milyar TL... Fakat bu rakamı veren yok. Bein Sports tekrar topa girdi. Saran Grubu da imzaları atmıştı. Fakat Saran'ın verdiği rakam kulüpleri tatmin etmedi.

Grup TFF'ye, teminatlı olarak ve yarısı dolar cinsinden olmak üzere toplam 125 milyon dolar garanti edilirken, üzerine Kulüpler Birliği de gelir paylaşımlı bir de model önermişti.

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Sabah'ın haberine göre; Geçtiğimiz hafta Katar'a giden TFF heyeti, yaptığı görüşmelerde Bein'in rakamı 2.6 milyar TL'ya kadar çıkardığı öğrenildi. Daha önce bu para 2 milyar TL civarıydı.

DİĞER GÜNDEM MADDESİ; ŞAMPİYONLUK PRİMİ

Günün diğer bir gündem maddesi ise Şampiyonluk Primi meselesi...

Bugün TFF Yönetiminin, Kulüpler Birliği'ne resmen, "Bir sezon için şampiyonluk primlerini almayın. Anadolu kulüplerin durumu çok kötü. Gelirlerinin yüzde 80'i yayın parası. Bu parayı Anadolu kulüplerine dağıtalım. Sizin kaybınız yüzde 20 olur" diyeceği ifade ediliyor.

Bu teklifine büyük takımların ne diyeceği merak konusu! Söz konusu rakamın bedeli 255 milyon TL civarı…

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN FUTBOL İÇERİKLERİ;

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#Süper Lig#Süper Lig Yayın İhalesi#Bein Sports Yayın

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