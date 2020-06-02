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GeriFutbol Gonzalo Higuain'in görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu!
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Futbol
Haber Giriş: 02.06.2020 - 19:51,Son Güncelleme:

Gonzalo Higuain'in görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu!

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Gonzalo Higuain'in görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu!
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Juventus'un Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain'in antrenmanda çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

İtalya'da futbolun kaldığı yerden başlayacak olmasıyla takımların toplu halde antrenmanları da sıklık kazandı.Toplu antrenmanlara başlayan Juventus'ta Arjantinli golcü Gonzalo Higuain'in görüntüsü ise dikkat çekti.

Juventus'un paylaştığı antrenman fotoğraflarında Gonzalo Higuain'in kilo almış görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Higuain için 'Karantina yaramış' yorumları yapıldı.

Gonzalo Higuainin görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu

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