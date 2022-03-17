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Gönüllerde aslan yatıyor

#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#Barcelona
Gönüllerde aslan yatıyor

Spor, medya ve sanat dünyasından birçok ünlü isim Galatasaray'ın turu geçeceğinden emin. Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz “G.Saray formda, Barcelona değil kim çıksa yener. Skor tahminim 2-1” derken, İbrahim Toraman da Ferhat Göçer de sarı kırmızılıların 2-1 ile çeyrek finale çıkacağına inandıklarını söyledi. Pınar Altuğ ise “Gönül kazanmamızdan yana” dedi.

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Galatasaray bugün Barcelona karşısında sezonun en önemli maçına çıkıyor. Biz de medya. spor ve sanat dünyasından ünlü isimlere “Maçta beklentiniz nedir? Skor kaç kaç olur?” diye sorduk. İşte yanıtları...

ATİLLA GÖKÇE: Maçtan beklentim bol pozisyonlu, heyecanlı, ‘ah’lı, ‘vah’lı güzel bir oyun. G.Saray bunu oynayabileceğini gösterdi. Skor tahminim ise taraflardan biri 2-1 kazanır.

MEHMET DEMİRKOL: Maç 0-0 biter, penaltılarla G.Saray tur atlar.

G.SARAY TARİH YAZAR

GÖKDENİZ KARADENİZ: G.Saray formda, değil Barcelona değil kim çıksa yener. Skor tahminim 2-1

ÜMİT AYDIN: Galatasaray tarih yazar: 2-0.

İBRAHİM TORAMAN: Galatasaray 2-1 kazanır

SİMGE AKÖZ: Galatasaray maçı 1-0 alır ve turu geçer

Gönüllerde aslan yatıyor

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MERT TURAK: Umudum hâlâ var. 2-0 Galatasaray kazanır

ÇAĞLAYAN TOPALOĞLU: Gerçekçi olmak lazım Barcelona rahat kazanır. Tahminim 3-1

CEYHUN YILMAZ: 1-0 Galatasaray

FERHAT GÖÇER: Galatasaray, Barcelona karşısında 2-1 kazanır

DEVRİM ÖZKAN: Zor bir maç olacak ama 3-2 Galatasaray kazanır.

OZAN ORHON: Galatasaray maçı mutlaka kazanır: 1-0

BURCU ESMERSOY: Gollü olur ama kestirmek zor.

MUAZZEZ ABACI: Penaltılara kalır. Kim kazanır sürpriz olur

AHMET ÖZHAN: 1-0 Galatasaray kazanır

BEHZAT UYGUR: Tur atlamak şahane olacak. Totem yapıyorum, bu nedenle skor veremem.

TAMER TUNA: 1-0 Galatasaray

BUSENAZ SÜRMENELİ: Tabii ki Galatasaray’ı tutacağım ama gerçekten çok zor bir maç olacak. İnşallah kazanan Galatasaray olur.

Gönüllerde aslan yatıyor

RIZA KAYAALP: Maçta 90 dakikanın berabere biteceğini tahmin ediyorum. Uzatmalarda inşallah kazanan bizim takımımız olur

CEM DAVRAN: 1-0 Galatasaray.

PINAR ALTUĞ: Gönül kazanmamızdan yana.

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GÜNTEKİN ONAY: DİSİPLİNLİ OYNAMAK ŞART

G.Saray, ilk maçtaki gibi büyük bir oyun disiplini ile oynamak zorunda. Dirençli ve yardımlaşmalı savunmayı iyi yapmalı. Barcelona’ya alan verirsek cezayı keserler. Şunu da unutmamak lazım: Xavi de ilk maçtan ders aldı ve İstanbul’da daha güçlü bir kadro sahaya sürecektir. Bu maçın daha zor olacağını düşünüyorum. G.Saray tur için kesinlikle gol veya goller bulmak zorunda. İnançlı, kararlı ve oyun disiplini ile oynayan bir G.Saray’ın kalesinde ilk golü görmediği sürece her geçen dakika tur şansı artacaktır

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UĞUR MELEKE: HER ANINI DİKKATLİ OYNAMALI

Barcelona’nın Xavi döneminde yüzde 65’in altında topla oynadığı tek bir maç var. O yüzden İstanbul’da da Nou Camp’taki tek taraflı senaryonun tekrarlanması muhtemel. Galatasaray bu maçın her anını dikkatli, her saniyesini konsantre oynayıp ilk müsabakadaki gibi bir senaryo yaratırsa, uzatmaya götürme şansı olabilir bu eşleşmeyi. Hedef ilk maçtaki hikayeyi tekrarlamak olmalı.

BANU YELKOVAN: SEZONU KURTARMA SÖZLÜSÜ:

G.saray bu sezon belki de hiç görmediği kadar kalabalık ve destek veren bir taraftar kitlesinin karşısına çıkacak. Takım ve yönetim için tüm yılı kurtarma sözlüsü gibi. Yazılısı demiyorum, kurtarma sözlüleri, yazılılardan daha zor ortamlardır çünkü. Galatasaray taraftarının ne demek olduğunu sadece yıllar sonra İstanbul’a gelen Barcelona değil, bazı Galatasaraylı oyun- cular bile ilk defa görecekler bence. Beklentim Galatasaray’ın Nef Stadı’nda ayağına gelen ve tüm sezonu kurtaracak bu şansı tepmeyeceği.

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#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#Barcelona

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