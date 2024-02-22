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Gol sevincinden bile para kazanıyorlar!

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#Mbappe#Messi#Ronaldo
Gol sevincinden bile para kazanıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 07:00

Sezon sonu Real Madrid’e transfer olması beklenen Kylian Mbappe, kendisiyle özdeşleşen gol sevinci ve soyadının mülkiyet haklarının sahibi olmak için harekete geçti. Fransız yıldız istediğini alırsa, ikonik gol sevincini ve soyadını kullanmak isteyen her marka, kendisine para ödeyecek.

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Futbolda dünya markası haline gelen oyuncular akla hayale gelmeyecek yollardan para kazanıyor. Bunun son örneği Kylian Mbappe... Sezon sonunda Real Madrid’e gitmesine kesin gözüyle bakılan Paris Saint-Germain’in (PSG) yıldızı, İspanyol devine transfer olmadan önce ikonik gol sevinci ve soyadının mülkiyet haklarının peşine düştü. Konuyla ilgili olarak avukatlarını harekete geçiren Fransız futbolcu, istediği hakları elde etmeyi başarırsa milyonlarca Euro para kazanacak. Mbappe’nin gol sevincini ve soyadını kullanmak isteyen her marka, yıldız oyuncuya para ödemek zorunda kalacak.

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KYLIAN MBAPPE GOL SEVİNCİNİ KARDEŞİ ETHAN'DAN ALMIŞTI

Attığı her golden sonra kollarını kavuşturarak dizlerinin üzerinde kayan futbolcu, bu hareketin esin kaynağının kardeşi Ethan olduğunu söylüyor. Otobiyografisinde bu konuyu anlatan Fransız futbolcu, “Ethan bir gol attı ve kollarını kavuşturup bunu kutladı. Beş dakika sonra durdu ve ‘Kylian bunu sen de yapabilirsin’ dedi, ben de ondan sonra gollerimi aynı şekilde kutladım” ifadelerini kullandı. Kylian Mbappe, gol sevinci ve soyadının mülkiyet haklarının peşine düşen ilk futbolcu değil. Daha önce de Vinicius Jr, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi bu yönde çalışmalar yapmıştı.

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#Mbappe#Messi#Ronaldo

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