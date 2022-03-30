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Tahkim Kurulu'nun 13 hakem hakkÄ±nda verdiÄŸi bozma kararÄ±nÄ± doÄŸru bulduÄŸunu belirten GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ, "YayÄ±n ihalesi ve MHK'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± kararla ilgili gÃ¼ndem maddesini deÄŸerlendirdik. Benim gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼m belli. Ben bu MHK'nÄ±n kararÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundum, 3 kere aÃ§Ä±klama yaptÄ±m. Tahkim Kurulu, kararÄ± bozdu. Tahkim tarihi bir karar aldÄ±, bu benim ÅŸahsi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼m.Â BugÃ¼n 8 hafta var, o gÃ¼n 10 hafta vardÄ±. KiÅŸilerle ilgili bilgi, belge varsa paylaÅŸÄ±lÄ±r. YÃ¼z kÄ±zartÄ±cÄ± bir ÅŸey varsa, hepimiz saygÄ± duyarÄ±z. TecrÃ¼bem vicdanÄ±, kanuni, hukuki bir karar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. Bundan sonraki sÃ¼reÃ§ TFF'nin alacaÄŸÄ± karardÄ±r. GÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼zde bir milim deÄŸiÅŸmedi. UluslararasÄ± alanda her zaman marka deÄŸerimizi yukarÄ±ya Ã§Ä±karmamÄ±z lazÄ±m. Biz kulÃ¼plerimizin gerek TÃ¼rkiye'de gerek dÃ¼nyada en iyi yere Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Avrupa KulÃ¼pler BirliÄŸi, 2026 yÄ±lÄ±nÄ±n fikstÃ¼rÃ¼nÃ¼ konuÅŸuyor. Metaversi'yi konuÅŸuyor. Biz neleri konuÅŸuyoruz." diye konuÅŸtu.

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LÄ°GÄ°N TESCÄ°LÄ°...

SÃ¼per Lig'in tescili hakkÄ±nda gelen soruya da yanÄ±t veren GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ, "Ligin tesciliyle ilgili sorun olmamasÄ± lazÄ±m. Ligin Ã¼stÃ¼nde oyunuyla Ã¶ne Ã§Ä±kan Trabzonspor var, hakkÄ±yla orada. Konyaspor da hakkÄ±yla mÃ¼cadele verdi. Ligin tescil edilmesiyle ilgili bir sorun olacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum" dedi.

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