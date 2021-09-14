Gökhan Gönül'ün pozisyonu Rize'de olay oldu: 'Herkes konuşuyor...'

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun'un Gökhan Gönül'ü sağ stoper olarak oynatması özellikle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Gökhan'ın sağ bekte daha verimli olacağı görüşünü savunanlar teknik direktör Bülent Uygun'u bu sebeple eleştirdi.

Uygun, Hatayspor maçının ardından kendisine bu konuyla ilgili yöneltilen soruya "Herkes konuşuyor. Herkes antrenör. Versem 3 kere topu sektiremeyecek adam bile her şeyi anlatıyor. Gökhan Gönül, Türkiye'nin en iyi sağ stoperlerinden biridir." şeklinde yanıt verdi.

"TÜRKİYE'DE HERKES ANTRENÖR"

Bülent Uygun, 'Türkiye'de herkes konuşuyor, herkes yorum yapıyor, herkes antrenör" diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Gökhan Gönül Türkiye'nin en iyi stoperlerinden biri, Türkiye'nin en iyi sağ beklerinden de bir tanesidir. Türkiye'nin en iyi sağ açıklarından da biridir. Dolayısı ile Gökhan Gönül üç yerde de oynayabilecek, çok iyi performans sergileyecek bir futbolcudur. Bunu da gösterdi zaten. Ona gösterdiğim tüm pozisyonları fazlası ile yaptı. O yüzden eleştirenleri çok takmıyorum. Onlar herkesi eleştiriyor, önemli bir konu değil. Şu an Türkiye ligindeki en zor durumda olan takımı bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Sel olmuş, takımın 20 futbolcusu gitmiş, transfere bir ay sonra başlamışsın, sen yeniden bir takım kuruyorsun ve millet ahkam kesiyor. Çok bir şey söylemek istemiyorum çünkü polemiğe girmek istemiyorum. Sezon bittiğinde göreceğiz. Çalıştırdığım her takımı çok zorluklardan çıkarttım. Sabır, destek ve planlamada beraber yürümek, bu işin ana teması budur. Bu yüzden de biraz daha sabretmeye ve desteğe ihtiyacımız var?"