Son Dakika: Çaykur Rizespor 0-2 Hatayspor / Maç sonucu
Süper Lig'in dördüncü haftasında Hatayspor, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 81. dakikada Diouf ve 89. dakikada El Kaabi'nin attığı gollerle 2-0 kazanan Hatayspor, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla 7 puana çıkan Hatayspor, 5. sıraya yükseldi. 1 puanda kalan Rizespor ise 18. sırada kaldı.
Maçtan önemli anlar:
2. dakikada Traore'nin ara pasında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Diouf'un yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu ayakları ile çelmeyi başardı.
13. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boyd'un sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Gökhan Gönül'ün ön direkte kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta çıktı.
40. dakikada ceza yayı üzerinde savunmadan sıyrılan Kamara'nın kaleci ile karşı karşıya sert şutunda, Gökhan Akkan yatarak topu çelmeyi başardı.
45 3. dakikada Bolasei'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında Pohjanpalo'nun penaltı noktasında kontrol edip vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Gökhan Gönül, Holmen, Cemali, Djokovic, Phiri, Alper Potuk, Boyd, Bolasie, Pohjanpalo
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Onur, Ruben Ribeiro, Traore, Kamara, El Kaabi, Diouf