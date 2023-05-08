Giresunspor'un Fenerbahçe'ye attığı gol ofsayt mı? "Kural değişti, dünyada kimse bilmiyor! Sezonun kader kararı, ciddi sıkıntı olacak"

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Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Giresunspor'un ikinci yarıda beraberliği yakaladığı mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek ve VAR ekibinin, ev sahibi takıma beraberliği getiren gole ilişkin verdikleri karar tartışma yarattı.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta Trio ekibi, Giresunspor - Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Giresunspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları...

"Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?"

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Deniz Çoban: Bahattin Şimşek 2 haftadır güzel maçlar yönetiyordu. Hakkını teslim ediyorduk. 3. haftada da kendisi için çok zor bir maçı almayı başardı. Penaltı olmaza güzel bir örnek. Top yerden sekiyor, oyuncunun kolları doğal konumda ve kapalı. Sadece bir çarpma

Bülent Yıldırım: Kol doğal konumdayken bir temas söz konusu. Devam kararı doğru. Herhangi bir şüphe yok.

Seçim Demirel: Kol doğal konumda. Yerden seken bir top. Bence de penaltı yok.

"Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu?"

Bülent Yıldırım: Çok dar açıda bir oynama söz konusu olduğu için hakem çözmekte zorladı. Top uzak mesafeden geliyor, Arias koordinasyonsuz davranıyor. Kol riskli bir şekilde açılmış. Topu blokluyor. Verilen penaltı doğru, karta gerek yok. VAR müdahalesi doğru.

Deniz Çoban: Benim açımdan da şüpheye yer vermeyecek kadar açık bir penaltı. Oyuncu elle oynarken, kolla oynamasına sebep Fenerbahçeli oyuncunun faulü diye tartışılıyordu. Ben, Fenerbahçeli oyuncunun faulü olmadığını düşünüyorum. Doğru bir VAR müdahalesi, benim açımdan açık bir penaltı. Hakemin kendisinin görmesi zor. Karambol içinde. Serkan Tokat'ı da tebrik etmek lazım.

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Seçim Demirel: El doğal konumda değil, topa doğru gidiyor. Net bir elle oynama, hakem görse daha doğru bulurduk. VAR müdahalesi ve penaltı kararı doğru.

"Kadir Seven'e gösterilen sarı kartta karar doğru mu?"

Bülent Yıldırım: Bu da yanlış oldu. Kontra ataktı, evet, Kadir Seven, doğru zamanlama ile Ferdi'nin altında ayağını uzatıp, onu perdelemeden topa vurdu. Futbol böyle oynanır. Ferdi de o boşlukta, rakibine takılıp düştü. Yanlış bir gözlem sonucu, yanlış bir sarı kart gösterdi.

Deniz Çoban: Bu ceza sahasında olsa ve hakem penaltı verse, VAR karışır ve iptal eder. O kadar açık faul olmayan bir pozisyon. Faul olmayan pozisyona sarı kart doğru demem doğru değil.

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Seçim Demirel: Oyuncu topla oynuyor çok açık bir şekilde. Yanlış bir değerlendirmede bulunmuş hakem.

"Mejia'nın Arda'ya faulünde sarı kart gerekir mi?"

Bülent Yıldırım: Gerekir. Yine acımasızca, Arda topu kurtardı, bu ayağı niye basarsınız?

Deniz Çoban: Net sarı kart. 3. sarı kartından bahsettik. Sene başından beri en büyük sıkıntının bu olduğunu söylüyoruz. Bazen oyuncu bakıyor hakem gereğini yapmıyor, devam ediyor yapmaya.

"Giresunspor'un golünde ofsayt var mı?"

Deniz Çoban: Peşinen şu fikrimi söylemek istiyorum, bu pozisyonda VAR odasında yapılan hatanın, bu sezona damga vuran 3-4 hatadan biri olduğunu düşünüyorum. Ben o fikirdeyim. Bu sene başına kadar ofsaytla ilgili şöyle bir yorum vardı; Savunma oyuncusunun topa yaptığı hamle, bilinçli ise bu bilinçli hamlenin neticesinde topa teması kaliteli de olsa, kalitesiz de olsa bu bilerek oynamaydı ve ofsayttan söz edilemezdi. Fakat benim gözümde burada farklı bir şey var. Bu sene başında bu kural revize edildi, yeni bir yorum getirildi. Bu kuralda denildi ki, savunma oyuncusunun topa doğru yapmış olduğu hamle, bir atağı savuşturmak için yapılıyorsa, full body kontrolü yoksa, vücuduna tam hakim değilse, topa da tam hakim değilse, bunlar bilerek oynama olarak kabul edilmeyecek dediler. Vurulduğu anda iki oyuncunun ofsayt olma ihtimali var. Yardımcıya yakın olan ofsayt diye biliyoruz ama o da çizgiye muhtaç. Ama diğer iki oyuncu 9 ve 7 numaralı oyuncular için "ofsayt değil" deme şansımız yok. Top vurulduğu anda, 9 ve 7 numaralı oyuncular ofsaytta olabilir. Hatta yardımcının önündeki oyuncu da çizgiye muhtaç. O da belki ofsayt çıkabilir. Szalai'nin çok üzerinde, kontrolü pek mümkün olmayacak şekilde geliyor top. Yardımcı hakemin önünden koşan oyuncu, 7 numaralı oyuncu topa doğru hareketleniyor. Szalai de bu topu savuşturmak istiyor. Kaliteli olmayan bir vuruş yapıyor. Buna yeni değişen kurala göre, bilerek oynama dememiz mümkün değil. O top, ofsayt olma ihtimali olan 7 numaralı oyuncuya gidiyor. 7 numaralı oyuncunun asistiyle de Giresunspor golü kazanıyor. Burada VAR'a düşen bu bir bilerek oynama değil, bu bir sekme yorumu yapıp buraya bir çizgi çizmeliydi. Eğer asisti yapan, 7 numaralı oyuncu ofsayt çıkarsa, bu golün hakeme izletilip iptali gerekirdi. Ancak VAR, bu pozisyona çizgi çizmedi. Şu anda, dünya sınırlarında bulunan hiçbir kimse, Giresunsporlu oyuncu şeklen ofsayt mı, değil mi bilmiyor. Ama bunu bilmeye hakkımız var. Fenerbahçeli oyuncu, değişen kurala göre, topa bilerek oynamıyor. Bununla ilgili dökümanlar da var. Eğer burada 7 numaralı oyuncu, şeklen ofsayttaysa, devamında oyuna dahil olduğu için bu ofsayttır. Golün iptali gerekiyor. Szalai, açık bir şekilde topla bilerek oynamamıştır. Bir atağı savuşturmaya çalışmıştır. Ne bedeninin ne topun kontrolü var. Buraya bir çizgi çizilmeli ve bunu bilmeliydik. Bu, bu sene video odasında yapılan ilk 3, ilk 5'e girer. Belki de sezonun kader kararı olmuştur. 7 numaralı oyuncu, ofsayt çizgisi çizilse ve ofsayttaysa bu gol ofsayt ama bunu bilmiyoruz.

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Bülent Yıldırım: Bu pozisyon gözle süzülebilecek bir pozisyon değil. Video Hakem odasında, teknoloji ile ancak çizgiyle karar verebileceğimiz bir pozisyon. Bu senenin girişine kadar, bilerek oynamanın tarifi şu idi; bir defans oyuncusu öne, yana, geriye, yukarıya doğru hamle yaparak, kendi bilinç ve iradesiyle bir topa temas ettiği anda bilerek oynamaydı. Ancak bu sene bilerek oynamanın konseptini biraz daha daralttılar. Yeni versiyonunda; bir oyuncunun, bilerek oynamış olarak sayılması için, fiziksel olarak bütün aksiyona hakim olacak. Topla kendisi arasında, bedenini ayarlamak için koordinasyonu ayarlamak için uygun zaman aralığı olacak. O topu görecek. Bu olayda, top havada. Hem yardımcı hakemin önündeki oyuncu, hem de Borja Sainz, baskıyı yapınca ofsayt mı değil mi bilmiyoruz. Onlar baskı yapınca, Szalai panikle topu uzaklaştırmak için hamle yaptı. Bu yılki UEFA versiyonuna göre bu asla bilerek oynama değil. Bilerek oynama kılavuzu burada geçerli değil. Bizim bunu bilmeye hakkımız var. Video Hakem odasında, kural bilgisi eksikliğinden, yorum eksikliğinden, Szalai'nin topa temasından sonra ofsayt ihtimalinin ortadan kalktığını düşündüler. Yanlış bir yorum oldu. Bu bilerek oynama mı, değil mi, bunun kararını VAR veremez. Subjektif bir karar olduğu için hakemi izlemeye yönlendirmek zorunda. Sainz ofsayt mı, değil mi, ben bunu bilmiyorum. Ama bilmeye hakkımız vardı. Çizgi çizilmeliydi.

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Seçim Demirel: Kuralı zaten söylediniz. Uzatarak konuşmak istemiyorum. Bilerek oynama kriterlerine uygun bir pozisyon değil bu. Eğer ofsayt pozisyonunda bir oyuncu var, ofsayt olarak değerlendirilip golün iptali gerekiyordu. VAR çizgisinin çizilmemesi ciddi anlamda hata. Bu maç, ligin kaderini etkileyecek maçlardan birisi. Ciddi anlamda sıkıntı yaratacak.

"Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?"

Deniz Çoban: 2 oyuncu birden topa yükseliyor. Öndeki oyuncunun topla oynama şansı var. Son anda oyuncunun bir müdahalesi var gibi görüyorum. Elimizde de şiddet ölçer de yok, günahıyla sevabıyla iki oyuncuya ait diyorum burada. Hakem de devam ettirdiyse, doğru yapmış.

Bülent Yıldırım: Alper burada öne doğru etkili itme yapmış olsa, ya da omza basıp topa hiç çıkartmasa penaltı derim. Ama gri alanda kalmış hakemin takdirine saygı duymak gerekiyor.

Seçim Demirel: Hakemin kararını desteklerim ama penaltı verse niye penaltı verdi denmez diye düşünüyorum.