Giresunsporlu Serginho: "Yeni sezonda hedefimiz Süper Lig'de kalmak..."

İşte o açıklamalar...

"ZOR BİR ŞAMPİYONLUK OLDU"

TFF 1'inci Lig'de kazanılan şampiyonlukla ilgili Brezilyalı futbolcu, "Şampiyonluk zordu, 12 maç art arda kazandık. Lig bittiğinde 3 takım aynı puandaydı. Ben de maksimumumu verdim, herkesin çabasıyla da şampiyon olduk" diye konuştu.

"İNANDIK VE ŞAMPİYON OLDUK"

Şampiyonluğa inanarak maçlara çıktıklarını söyleyen Serginho, "Hep şampiyon olacak gibiydik, hep inandık ve şampiyon olduk. Stadımızda taraftar olduğunda daha iyi, daha güvenli oynuyoruz, destek ve itici güç oluyor. Tabii ki taraftarla oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"

Süper Lig'in zor olduğunu ama taraftar desteğiyle bunun üstesinden geleceklerini belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Süper Lig çok farklı, herkes çok iyi. Biz de iyi bir performans göstermeliyiz. Önceliğimiz ligde kalmak ve sonra da Avrupa'da oynayabiliriz. Yeni gelen oyuncular da bize güç katacak" dedi.

"TARAFTAR BENİ ÇOK DESTEKLİYOR"

Giresun'da halkın kendisini çok desteklediğini ifade eden hücum oyuncusu, "Taraftarlar bana çok destek oluyor ve benimle konuşmaya çalışıyorlar. Beni önemsiyorlar ve destekliyorlar, bu da futboluma yansıyor" şeklinde konuştu.

"FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM"

18 yaşında futbolu bırakma aşamasına geldiğini dile getiren Serginho, "18 yaşımda 2 ay futbol oynayamadım. 1'inci ligde oynuyordum ve kontratım bitmişti. Futbolu bırakmayı da düşündüm. Daha sonra ise bir arkadaşım aradı ve söylediği takıma gittim, orada oynayarak da bugüne geldim" dedi.

"BİREYSEL HEDEFLERİM VAR AMA ÖNCELİĞİM TAKIM"

Bireysel başarıdan çok takımın başarısını önemsediğini vurgulayan Serginho, "Bireysel hedefim var ama önceliğim her zaman takımın başarısı. Takımım için elimden geleni yapacağım. Önemli olan takım olarak elimizden gelenin en iyini yapmak ve benim de katkı vermem" açıklamasında bulundu.

"BİZE DESTEK VERİN, HERKES TAKIM İÇİN HAYATINI VERİYOR"

Serginho, taraftardan da destek isterken, "Bize destek verin, burada herkes hayatını takım için veriyor. Siz de elinizde geldiğince destek verin ve biz de elimizden geleni yapalım" dedi.