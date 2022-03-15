Giresunspor'a bir kez daha transfer yasağı şoku! 115 bin euro yüzünden...

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Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, eski futbolcusu Adriano Fachini'ye olan 115 bin euroluk borcu yüzünden yeniden transfer yasağı ile karşı karşıya kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamada transfer yasağının yeniden getirildiği ve yaşananların kamuoyunun takdirine bırakıldığı belirtildi.

İşte yapılan açıklama;

Sene başından bu yana eski dönem borçları ile mücadele eden takımımızda son olarak eski Başkanlardan Ali Sacit Eren döneminde alınan Adriano Facchini'ye ödenmesi gereken ancak zamanında ödenmeyen 115 bin euroluk yeni bir borç daha ortaya çıkmıştır. Giresunsporumuzun transfer tahtasının gelen bu borç nedeniyle tekrardan kapanmıştır.

Süper Lig'de kalıcı olmak için büyük bir mücadele veren Giresunspor'umuz bu büyük mücadele haricinde de eski yönetimlerin sonu gelmeyen borç yüküyle de mücadele etmektedir. Her gün yenisi eklenen ödenmeyen eski borçlar ile karşı karşıya kalmamız artık kabul edilebilir sınırları aşmıştır. Bu bitmeyen borç yükünün yarattığı tahribat ve hasarın takdirini Giresunspor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.