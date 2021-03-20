Giresunspor takım otobüsüne taşlı saldırı

TFF 1. Lig 27. hafta müsabakasında lider GZT Giresunspor, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Giresunspor forması giyen Eren Tozlu, Samsun'dan ayrılırken takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldığını gösteren fotoğrafları paylaştı.

Taşlı saldırı sonucu otobüsün camının kırıldığı görülürken iki kulüpten de henüz bir açıklama yapılmadı.

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