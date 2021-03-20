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Futbol
Haber Giriş: 20.03.2021 - 22:58 | Son Güncelleme:

Giresunspor takım otobüsüne taşlı saldırı

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Giresunspor takım otobüsüne taşlı saldırı

TFF 1. Lig 27. hafta müsabakasında zirveyi yakındıran ilgilendiren maçta Giresunspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ederken konuk ekip maç sonrasında taşlı saldırıya uğradı.

TFF 1. Lig 27. hafta müsabakasında lider GZT Giresunspor, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Giresunspor forması giyen Eren Tozlu, Samsun'dan ayrılırken takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldığını gösteren fotoğrafları paylaştı.

Taşlı saldırı sonucu otobüsün camının kırıldığı görülürken iki kulüpten de henüz bir açıklama yapılmadı.

Giresunspor takım otobüsüne taşlı saldırı

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