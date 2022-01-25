Giresunspor, Okan Kocuk için Galatasaray'dan 6 milyon TL istiyor

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Muslera’nın sakatlığı, İsmail Çipe ile Fatih Öztürk’ün ise performansları sonrasında Torrent’in, 6 numara ile birlikte ilk sıraya yazdığı kaleci transferiydi.

Galatasaray sezon sonunda Okan Kocuk’un da takıma geri dönecek olması nedeniyle yeni bir transfer yerine bir diğer Süper Lig ekibi Giresunspor’a kiraladığı tecrübeli kalecisini geri çağırdı.

Giresunspor ise sezon başında kiralanan Okan Kocuk için oyuncu değişimi ya da takas formülüne yanaşmadı.

Karadeniz ekibi, Okan Kocuk’u ara transfer döneminde yani 5 ay önce Galatasaray’a geri vermek için tam 6 milyon TL nakit para istedi.

Bu talep sonrasında Galatasaray yönetiminin nasıl bir politika ve yol izleyeceği henüz netleşmedi.