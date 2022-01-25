Giresunspor, Okan Kocuk için Galatasaray'dan 6 milyon TL istiyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbulda kar devam edecek mi Canlı yayında açıkladıİstanbul'da kar devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı#İstanbul Kar
Yeni vergi avantajı kime ne getiriyorYeni vergi avantajı kime ne getiriyor?#Asgari Ücret
6 milyon TL istenen Okan Kocuk için flaş iddia Başka milli takım...6 milyon TL istenen Okan Kocuk için flaş iddia! Başka milli takım...#Okan Kocuk
İstanbul kara teslim Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandıİstanbul kara teslim! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı#Yoğun Kar
Erdoğan talimat verdi Soylu ve Karaismailoğlu İstanbula geldiErdoğan talimat verdi! Soylu ve Karaismailoğlu İstanbul'a geldi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Mikrofonu açık unuttu... Bidendan skandal sözler: Muhabire küfür ettiMikrofonu açık unuttu... Biden'dan skandal sözler: Muhabire küfür etti!#Joe Biden
Umuttan mı Umutsuzluktan mıUmuttan mı? Umutsuzluktan mı?#Fatma Girik
Numan Kurtulmuş: Sedef Kabaşın sözleri milli iradeye hakarettirNuman Kurtulmuş: Sedef Kabaş'ın sözleri milli iradeye hakarettir#Numan Kurtulmuş
Tarihin en derin krizi... Floryaya gidemeyen G.Saraylı yöneticiTarihin en derin krizi... Florya'ya gidemeyen G.Saraylı yönetici#Galatasaray
Dış politikada hedef: Sorunsuz çember Kritik toplantının ayrıntıları belli olduDış politikada hedef: Sorunsuz çember! Kritik toplantının ayrıntıları belli oldu#Cumhurbaşkanlığı
Yoncalardan biri soldu Daha sert, tuttuğunu koparan, her daim hakkının peşine düşen bir isimdi...Yoncalardan biri soldu! 'Daha sert, tuttuğunu koparan, her daim hakkının peşine düşen bir isimdi...'#Fatma Girik
Manisalı Raphalein hikayesi Efsane yapımı hatırlattıManisalı Raphale'in hikayesi! Efsane yapımı hatırlattı#Raphael Esrail
Rahat uyu Saadet HanımRahat uyu Saadet Hanım#Saadet Göncay
Kılıçdaroğlu formül arayışındaKılıçdaroğlu formül arayışında#Kılıçdaroğlu
Resmen Omicronu ele veriyor... Bu belirtiye dikkatResmen Omicron'u ele veriyor... Bu belirtiye dikkat!#Omicron
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Giresunspor, Okan Kocuk için Galatasaray'dan 6 milyon TL istiyor

#Okan Kocuk#Galatasaray#Giresunspor
Giresunspor, Okan Kocuk için Galatasaraydan 6 milyon TL istiyor

Galatasaray'da geri dönmesi beklenen başarılı eldiven Okan Kocuk için Karadeniz ekibinden şok talep.

Haberin Devamı

Muslera’nın sakatlığı, İsmail Çipe ile Fatih Öztürk’ün ise performansları sonrasında Torrent’in, 6 numara ile birlikte ilk sıraya yazdığı kaleci transferiydi.

Galatasaray sezon sonunda Okan Kocuk’un da takıma geri dönecek olması nedeniyle yeni bir transfer yerine bir diğer Süper Lig ekibi Giresunspor’a kiraladığı tecrübeli kalecisini geri çağırdı.

Giresunspor ise sezon başında kiralanan Okan Kocuk için oyuncu değişimi ya da takas formülüne yanaşmadı.

Karadeniz ekibi, Okan Kocuk’u ara transfer döneminde yani 5 ay önce Galatasaray’a geri vermek için tam 6 milyon TL nakit para istedi.

Bu talep sonrasında Galatasaray yönetiminin nasıl bir politika ve yol izleyeceği henüz netleşmedi.

Gözden Kaçmasın

Acun Ilıcalının sahibi olduğu Hull City, Galatasaraylı yıldız Ryan Babeli istiyorAcun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Galatasaraylı yıldız Ryan Babel'i istiyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Okan Kocuk#Galatasaray#Giresunspor

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın