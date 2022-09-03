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Giresunspor 0-1 Konyaspor / Maç sonucu

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#Giresunspor#Konyaspor#Süper Lig
Giresunspor 0-1 Konyaspor / Maç sonucu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 11:58

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, Giresunspor'u 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile Giresunspor kozlarını paylaştı. 

Karşılaşmayı Muhammet Demir'in golüyle 1-0 kazanan Konyaspor, 11 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR 

8. dakikada Konyaspor’da rakibinin hatalı pasından yararlanan Muriç, ceza sahasında girerek Endri’ye pası gönderdi. Kaleye yaklaşan Endri, yerden vurdu ancak kaleci Onurcan uzanarak topu kurtardı.

15. dakikada hızla gelişen Giresunspor atağında kısa paslaşmalarla rakip kaleye yaklaşan Sainz, çaprazdan kaleye şut çekti ancak kaleci İbrahim topu kornere çeldi.

31. dakikada Giresunspor’da Doğan Can, baskı sonucu rakibi Calvo’dan topu çalarak ceza sahası içerisinde şutunu çekti ama top kaleci İbrahim’de kaldı.

38. dakikada Giresunspor’da Alper’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ramon Arias’un kafa vuruşunda kaleci İbrahim meşin yuvarlağı çıkardı.

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51. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Ahmet’in ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Muhammet kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

75. dakikada Giresunspor’da sağ kanattan ilerleyen Mejia’nın ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine vuran Rahmetullah’an şutunda kaleci İbrahim meşin yuvarlağı çıkardı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Bahtiyar Birinci xx, Ali Tuna xx
Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Arias xx, Perez xx, Alper xx, Mejia xx (Savicevic dk. 78 ?), Murat Cem xx (Erol Can dk. 64 x), Doğan Can xx (Rahmetullah dk. 64 x), Serginho xx (Talha dk. 87 ?), Sainz xx (Mert Han dk. 87 ?), Bajic xx
Yedekler: Ferhat, Sergen, Kadir, Furkan, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Konyaspor: Sehic xx, Ahmet xx, Uğurcan xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner xx (Rahmanovic dk. 87 ?), Hadziahmetovic xx, Muric xx (Bruno dk. 68 x), Bytyqi xx, Endri xx (Cebrail dk. 87 ?), Muhammet Demir xxx (Ikpeazu dk. 78 x),
Yedekler: Erhan, Kahraman Yasir, Pavicic, Kahraman, Michalak, Ahmet,
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Muhammet Demir (dk. 51) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Sergio Junior, Vukan Savicevic, Ramon Arias (Giresunspor)

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#Giresunspor#Konyaspor#Süper Lig

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