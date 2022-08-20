Canlı: Giresunspor - Kasımpaşa maçı

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Süper Lig'in üçüncü haftasında Giresunspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.

Maçta ikinci yarı oynanıyor

Giresunspor 0-0 Kasımpaşa

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Traore, Meija, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Petretta, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Ahmet, Bahoken

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

20. dakikada Giresunspor’da kaleci Onurcan’ın uzun vuruşunda rakip kaleci Mahmut topu kontrol etti. Mahmut takım arkadaşına pas atmak isterken araya Sergio, ceza sahası dışından boş kaleye şut çekti ancak top az farkla dışarı çıktı.

28. dakikada Hayrullah’ın pasında topla buluşan Traore'nin ceza sahasına girip kaleci Mahmut ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Mahmut meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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39. dakikada Eysseric’in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Fall'ın kafa vuruşunu kaleci Onurcan kornere çeldi.

Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk iki maçını gol atamadan kaybeden Kasımpaşa, lig tarihinde ilk iki hafta karşılaşmasını da 4+ farkla kaybeden ilk ekip oldu. İstanbul ekibi, 2009/10'dan bu yana hiçbir sezonun ilk üç maçını puansız geçmedi. İstanbul takımlarını konuk ettiği son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Giresunspor, tek galibiyetini 2+ gol sevinci yaşadığı tek karşılaşmada Fatih Karagümrük'ten aldı.

Bu sezon iki Süper Lig maçında toplam 10 gol yiyen Kasımpaşa, 2001/02'den bu yana bir sezonun ilk iki haftasında kalesinde 10+ gol gören ilk takım oldu. Süper Lig'de çıktığı son 16 maçın sadece birinde gol atamayan Giresunspor, bu süreçte sadece Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmayı boş geçti. Son yedi karşılaşmada fileleri havalandıran Karadeniz ekibi, Beşiktaş'a karşı sona eren sekiz maçlık kulüp rekorunu tekrarlamak istiyor.

Süper Lig'deki son maçında Galatasaray'dan gol yemeyen Giresunspor kalecisi Onurcan Piri, lig kariyerinde Mayıs 2021'den bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada gole kapama yapmak için sahaya çıkıyor. Kariyerinde ilk kez üst üste iki lig maçında gol atmayı başaran Borja Sainz, geçen sezondan bu yana üst üste üç Süper Lig karşılaşmasında fileleri havalandıran ilk Giresunspor oyuncusu olmak istiyor.

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Bu sezon Süper Lig'de çektiği 15 şutun sadece beşinde isabet bulabilen Kasımpaşa'da, bu isabetleri beş farklı oyuncu kaydetti.

GİRESUNSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor Kasımpaşa maçı saat 19:15'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.