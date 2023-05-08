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Giresunspor Başkanı Nahid Yamak'tan Fenerbahçe açıklaması: 'Özür diledik'

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#Giresunspor#Fenerbahçe#Nahid Yamak
Giresunspor Başkanı Nahid Yamaktan Fenerbahçe açıklaması: Özür diledik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 17:06

Süper Lig'in 33. haftasında 1-1 sonuçlanan Giresunspor - Fenerbahçe maçının ardından stadyumda gerginlikler yaşanmıştı. Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, statta çalan 'Fener Ağlama' müziğiyle ilgili bir açıklama yaptı ve Ali Koç'tan özür dilediğini söyledi.

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Giresunspor Başkanı Nahid Yamak'ın Radyospor'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Fener ağlama müziği ile ilgili Ali Koç başkanımız beni aradı. Fenerbahçe camiasıyla hiçbir problemimiz olamaz. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camialarından birisi. Sayın Başkan Ali Koç'tan da durumla ilgili özür diledim. Bir hata yaptıksak bunun için de özür diledik.

Goldeki ofsayt tartışmaları...

Pozisyon temiz. Golümüz net.

"Galibiyeti kaçırdık, 1 puana razı olduk"

Fenerbahçe maçı öncesinde teknik direktör değişikliği yaşamıştık. İrfan Buz hocamızla birlikte ilk maçımıza çıktık. Fenerbahçe karşılaşmasını biz de heyecanla izledik. Kaçırdığımız pozisyonlarda vardı, 3 puan alabilirdik ancak 1 puana razı olduk. Giresun şehri olarak önemli bir inanca sahibiz. Çarşamba gününe kadar antrenmanlarımıza devam edeceğiz sonrasında takıma 2 gün izin vereceğiz.

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İrfan Hocamızla görüşmemizde beni enerjisi çok etkilemişti. Umarım Giresunspor'u ligde tutarız. Bu sezon Giresunspor için çok çok önemli. Çünkü 300 milyon TL borcumuz var. Allah göstermesin Giresunspor düşerse çok daha kötü günler bizi bekler

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#Giresunspor#Fenerbahçe#Nahid Yamak

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