Canlı anlatım: Giresunspor Alanyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:
Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçında Giresunspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
GİRESUNSPOR 0-1 ALANYASPOR
Goller: 17' Efecan Karaca
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Görkem, Meija, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Rassoul, Koulouris, Pereira, Balkovec, Doumbia.
GİRESUNSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
GİRESUNSPOR-ALANYASPOR maçı saat 16:00'da başladı. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilir.