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Canlı anlatım: Giresunspor Alanyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Giresunspor-Alanyaspor#Süper Lig#Futbol
Canlı anlatım: Giresunspor Alanyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 15:25

Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçında Giresunspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, haberimizden takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçında Giresunspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

GİRESUNSPOR 0-1 ALANYASPOR

Goller: 17' Efecan Karaca

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Görkem, Meija, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Rassoul, Koulouris, Pereira, Balkovec, Doumbia.

GİRESUNSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

GİRESUNSPOR-ALANYASPOR maçı saat 16:00'da başladı. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilir.

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#Giresunspor-Alanyaspor#Süper Lig#Futbol

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