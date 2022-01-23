Canlı anlatım: Giresunspor Alanyaspor maçı

Süper Lig'in 23. haftasındas Giresunspor ile Alanyaspor karşılaşıyor.
GİRESUNSPOR 1-2 ALANYASPOR
GOL: 5' Davidson, 6' Emre Akbaba, 41' Umut Nayir
İlk yarı sona erdi...
İLK 11'LER
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Aziz, Zeki, Flavio, Umut, Shapi, Diabate, Balde.
Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Eduardo, Novais, Fatih, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Davidson.
GİRESUNSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 23'üncü Hafta mücadelesinde Giresunspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da oynanan mücadele Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilir.