Giovanni van Bronckhorst içini döktü! Galatasaray, Fenerbahçe, Semih Kılıçsoy... | Yine olsa ilk 11'e yazmam | Okan Buruk ve Jose Mourinho...

Trendyol Süper Lig'de topladığı 17 puanla 3. sırada yer alarak milli araya giren Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, beIN Sports'a özel bir röportaj verdi.

Hollandalı çalıştırıcı; Beşiktaş'taki hedefleri, oyuncu seçimleri, Semih Kılıçsoy, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve daha birçok konu üzerinde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın sözleri;

"GALATASARAY MAÇINDAKİ BAŞLANGIÇ MEMNUN ETTİ"

"Galatasaray'a karşı bu şekilde başlamak güzel oldu. Gol pozisyonlarını değerlendirdik, büyük bir motivasyon ve enerji verdi. Bu gelişimden mutluyum. Ancak iş daha bitmedi, gelişmeliyiz. İyi bir durumdayız. Kulüpte iyi bir uyum içerisinde devam ediyoruz. Takımın her maçta iyi oynamasını istiyorum. Bazen yolda çukurlara da düşüyoruz ama birlikteliğimiz güçlü olduğu sürece, tüm bariyerleri veya zor anları aşabiliriz. Ekibim ve iş arkadaşlarımla çok mutluyum. Oyuncularımdan memnunum."

"TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

"Geçen sene herkes için özellikle taraftarlar için çok zor geçmiş. Türkiye Kupası var ama ligde iyi sonuçlar yok. Mental anlamda da geçen senenin iyi geçmediğini gördüm. Bunun üzerine değişiklikler yaptık. Galatasaray maçında bu sürecin hızlandığını hissettik. Zorluk yaşadığımız maçlar olacak, taraftarların burada bize desteği çok önemli. Eintracht Frankfurt maçındaki gibi zor anlar yaşayabilirsiniz. İyi oynadık ama sonuç almadık."

"ELEŞTİRİ OLMASI NORMAL"

"Maçtan sonraki sözlerim masaya yatırıldı. Bazı oyunculara verdiğim görevler konuşuldu. Taraftarların yuhalaması fazla geldi. Eleştiriler normal ancak sonuna kadar gitmek istiyoruz. Üzerimizde baskı var, taraftarları mutlu etmek ve onlarla keyifli anlar yaşamak istiyoruz. Maç kazanmaya devam etmek ve şampiyon olmak istiyoruz."

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALAMADI, ÜZÜCÜ"

"Avrupa'daki sonuçlar için pek çok sebep düşünülebilir. Rangers ile başarılı oldum ama Şampiyonlar Ligi'nde zorluk çektik. Ajax ile aynı seviyede miyiz? İyi mi oynadık? Sanmıyorum. Eintracht Frankfurt'a karşı iyi oynadık. Kaleci için hayatının maçı olabilir. Oyuncuları tanımak, takımı tanımak ve aralarındaki kombinasyonu sağlamak görevim. Öndeki üç oyuncu iyi oynamamızı sağladı. Bazen iyi, bazen kötü anlar olabiliyor. Lyon deplasmanı ve sonra devam edeceğiz. Lyon'a karşı iyi sonuç almamız lazım. Türk takımlarına baktığımızda, Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Bu üzücü! Türk futbolu için puan kazanmalıyız. Avrupa'dan farklı takımlarla oynuyoruz ve çok güçlüler. Bunu oynadığınızda fark ediyorsunuz."

"ZORLUKLARI YAŞARKEN GELİŞMENİZ LAZIM"

"Rakibe göre oyuncuların bölgeleri değişebiliyor, mesela Rafa Silva. Ancak bunu çok sık değiştirmiyoruz. Türkiye'de oynanan futbol farklı, Avrupa ise daha farklı. Türkiye'de rakipler fizik olarak güçlü ve hızlı oyuncuları var. İki farkı bulamadıysanız, size zorluk çıkarıyorlar. Gaziantep maçında olduğu gibi... Size acı çektirmeye hazırlar. Oldukça talepkâr bir lig. Ancak Avrupa daha farklı. Rafa Silva bazen kanatta, bazen daha içerde oynadı. Henüz maçlara çıkmadan yorgunluk hissedebiliyorsam, maçta zorluklar yaşayabiliyoruz. Bu zorlukları yaşarken gelişmeniz lazım. 11 günde 4 maça çıkıyorsak, 6 kere uçağa binmemiz gerekiyorsa yorgun hissedebiliyorsun. 2 günde bir maç yapan oyuncuların sakatlanmasını engellemek için rotasyon yapılıyor."

"SEMİH'İN GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUM"

"Semih Kılıçsoy ile iyi bir ilişkim var. Benim için yükselen bir yıldız ve çok yetenekli bir oyuncu. Geçen sene golleriyle çok iyi işler yaptı. Her oyuncuyu iyi bir seviyeye getirmek istiyorum. Semih daha iyi oyuncu olacak! Bu sene daha iyi bir oyuncu haline gelecek! Bazı gençler sadece performans sergilerken değil, bütün kariyerleri boyunca iyi olmalılar. Onu geliştirmeye çalışıyorum. Bununla ilgili detayları Semih biliyor. Oyuncularımla konuşmaları açık açık anlatmam. Ona farklı şeyler söylediğimi sanmıyorum, diğer teknik adamlar da bunları söylemiştir. Beşiktaş için çok iyi bir futbolcu olacak."

"JOAO MARIO VE RAFA SILVA..."

"Joao Mario'yu hangi bölgeye koysam bildiği gibi oynuyor. Sistemler değişebiliyor. Tahtada yazdığımız gibi olmuyor. 4 defans oyuncumuz var ama bazen üçlü de oynuyoruz. Rashica da pozisyon değiştiriyor. Joao Mario sağ kanat oyuncusu değil. Orta sahada oynaması, çizgileri yakın olması onu daha iyi bir hale getiriyor. Rafa Silva solda oynuyor ama içeri girerek oynuyor. Kanatta olsa bile içeri girecektir. Joao topu tutan, oyuncuları birbirine bağlayan ve paslarıyla etkili bir futbolcu. Gedson Fernandes geçen seneye göre farklı oynuyor. Çok fazla enerjik bir oyuncu. Rafa'ya sadece 'Kendine alan yarat ve rakibe zarar ver' diyorum."

"RAFA'NIN DEFANS YAPANLARDAN BİRİ OLMASINI TERCİH ETMİYORUM"

"Hücum yaparken oyuncularımın gol yapabilmesini ve kaleye yakın olmasını isterim. Defans yaparken Rafa Silva'nın defans yapanlardan biri olmasını tercih etmiyorum. O bir geçiş oyuncusu, o iki bölge arasında bağlantı kurmalı. Rafa on numarada oynarken, Ciro Immobile ile ikili baskı yapıyor. Orta sahada oynarken fazladan bir orta saha oyuncum var gibi oluyor."

"MUSTAFA DAHA İYİ OLACAK"

"Mustafa Hekimoğlu en geç oyuncumuz. Gelişim çok yüksek seviyede başladı, Galatasaray maçlarında gördünüz. Bazen engeller de çıkacak. Ajax maçında iyi olamadı ama bu maç onu daha da güçlü yapacak. Onun ihtiyacı olan bu deneyimleri yaşaması ve gelişmesi. Altı, üstü bir maç ve gelişimi için iyi olacağını aktardım. Bizimle idman yapıyor olması, onu çok iyi hale getirecek. Beşiktaş için genç oyuncular çok önemli, ben de onları geliştirmek için varım. Genç oyuncularla oynamayı seviyorum. Onların gelişimlerini izlemek ve katkıda bulunmak çok güzel. Birçok genç oyuncu var. Türk Milli Takımı'nda da süre alıyorlar. Bu gençleri kullanımları dışında iyi hale getirmek isterim. Daha iyi olacaklarından eminim."

"AJAX MAÇI BUGÜN OLSA 11'E YAZMAM"

"Ajax maçı bugün oynansa, sanırım 11'e Mustafa'yı yazmam. Ancak şu anda daha farklı bir durumdayız. Kurduğum 11'i ilk eleştiren kişi benim. Değişikliklerimi değerlendiremiyorum. Maçtan sonra bazen düşündüklerinizin olmadığını görüyorsunuz. Maçtan önce eleştirmek kolay ama benim işim, maçtan önce en iyi 11'i kurmak."

"PAULISTA BİR SÜRE ARAMIZDA OLMAYACAK"

"Bazen istediğiniz oyun olmaz. Büyük takımlara karşı zorlanabilirsiniz. Manchester City bile 90 dakika ileride basamaz. Bütün bu anları yaşarken sakin olmalısınız. Ne zaman geriye çekileceğiz, ne zaman çıkacağız bunlar üzerine daha da çalışacağız. Türkiye'de en iyi defans yapan takımlardan biriyiz. Belki Gabriel Paulista'yı bir süre aramızda göremeyeceğiz. Ancak yerine oynayacak oyuncularımızdan iyi performans bekleyeceğiz."

"FRANKFURT'A KARŞI HER ANLAMDA İYİYDİK AMA..."

"Fiziksel olarak güçlüyüz. Uzun seneler Barcelona ve Arsenal ile sahaya çıktım. Metreler, dakikalar, sprint anlarınız önemli. Alman takımlarına karşı zorluk yaşıyoruz, Türkiye'ye göre daha yüksek standartlar. Alman, İngiliz ve İspanyol takımlarıyla oynadığınızda biraz daha geriye çekilmeniz gerebilir. Ancak Eintracht Frankfurt'a karşı her anlamda iyi oynadık. Avrupa'da kalan maçlarda daha iyisini yapmaya çalışacağız."

"BAŞARILI TAKIMIN SIRRI..."

"Birbirine saygı duyan ve çok iyi çalışan bir takım görüyorum. Hatalar da olacak ama bunlardan ders çıkaracağız ve birbirimize yardım edeceğiz. Başarılı takımların sırrı bu. Önemli olan bunu sezon sonuna kadar sürdürmek."

"BUNLARI BİLEREK İMZA ATTIM"

"Türkiye'nin Hollanda ile bir tarihi var. Burada oynayan futbolcular, antrenörlük yapan teknik adamlar. Türkiye Ligi'ni hep takip ettim ve izledim. Vatandaşlarımı takip ettim. Birbirine sadık oyuncu ve taraftar birlikteliği çok önemli. Burada baskı yüksek! İnanılmaz bir baskı var! Beşiktaş için bu baskı ile karşılaşıldığında olacaklar. Keyifli anlar ve başarılı olmak için kurdukları baskı. Buraya bunları bilerek imza attım."

"7 YAŞINDAYKEN DE KAZANMAK İSTİYORDUM, ŞİMDİ DE İSTİYORUM"

"Şampiyonluk için mücadele eden kulüplerde bulundum. 7 yaşındayken amacım kazanmaktı. Her zaman hedefim kupa kazanmak. Her zaman zafer, yani kupa isterim. Oyuncularıma ve ekibe bunu söylüyorum. Yine hedefim bu. Benim için yeni bir kültür. Türk kültürünü ve insanların düşünce yapısını öğrenmeyi seviyorum. Türk oyunculardan, Türkler hakkında bilgi alıyorum. Bazen rakiplerimizi iyi tanımıyorum. Kayserispor maçına giderken geçmişteki şeyleri toparlamaya çalıştım. Her zaman kulübe enerjik geliyorum. Sıkı çalışmak ve her şey ile mücadele ettiğimizden emin olmak için buradayım. Avrupa'da varız, Türkiye Kupası başlayacak. Mücadele edecek o kadar güzel şey var ki, herkesin daha iyi olmasını istiyorum. Kupaları böyle kaldırabiliriz."

"SEMİH'İ SATMAK İSTEMİYORUM"

"Semih Kılıçsoy'u satmak istemem! İyi teklifler devre arası gelebilir ama satmak istemiyorum. Şu anda işler yolunda gidiyor, bu oyunculara büyük takımlar imza attırmak ister. Ancak gün gelir kulüp ve oyuncu için en iyi an gelir, satılabilir. Umuyorum ki uzun seneler bize hizmet edecek."

"MUÇI BİZİM İÇİN DEĞERLİ"

"Ernest Muçi başta mutsuzdu. EURO2024'te oynayamadı, buna üzüldü. Transferlerimiz onu mutsuz etti. Onunla konuştuk ve daha iyi hale gelmesini istiyoruz. Bazı oyuncuların aklında hala geçen sene olabilir. Bazı oyuncular az oynadığı için mutsuz olabilir. Benim amacım oyun şekillerini geliştirmek. Muçi bizim kadromuzda çok değerli bir yere sahip. O bölgede sürekli gelişim göstermek şart. İlk 11'e yazdığım oyuncu her anlamda hazır olmalı."

"HÜCUM HATTINI GÜÇLENDİRMEK İSTEYEBİLİRİZ"

"Kadromuzu gözden geçirdiğinizde, hücum oyuncusu sayımız daha az. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Hücum anlamında bir şey yapıp, yapmayacağımıza bakacağız. Hatta çalışmalarımız var. Bilirsiniz bunlar şimdiden başlar. Neler olacağını göreceğiz. Hücum hattını güçlendirmek isteyebiliriz."

"EN İYİ OYUNUMUZ FRANKFURT MAÇINDAYDI"

"En iyi oyunumuzu Eintracht Frankfurt maçında oynadık. Takımın böyle oynamasından hoşlanıyorum. En kötü oyunumuz sanırım Ajax maçı. Çünkü daha büyük beklentilerim vardı. Oyunun içerisinde değildik. Bundan kurutulmak için çok çabaladık ama olmadı."

"HAKEMLERE PUANIM 6,5"

"Hakemlere puan vermemi mi istiyorsunuz? (Gülerek). Bir teknik direktör olarak o zaman puanım 10 (Gülerek). Herkes hakem konuşuyor. Biz kendi gelişimimizden bahsediyorsak, hakemlerin de gelişmesi lazım. Bir puan vermem gerekirse, 6.5 puan verebilirim. Daha gelişecekleri yol var."

"KOVULMAKTAN KORKMUYORUM"

"Hasan Arat ve yönetim kurulu, beni destekleriyle mutlu ediyor. Bu kulüp için en iyi sonuçları almam çok önemli. Hollanda'da teknik direktör olursan, kovulma şansın olabileceği söylendi. Ancak bundan korkmuyorum. Pozitif bir bakış açısına sahibim. Geçen seneye göre iyi ve pozitif bir adım attık. Fakat henüz bitmedi, daha çok çalışmalıyız. Beşiktaş'ı en yüksek seviyeye çıkarmalıyız. Beşiktaş'ta uzun süre kalmak istiyorum. Ancak birkaç maç kaybettikten sonra her teknik adam baskı yaşar."

"SERDAR BANA YARDIMCI OLUYOR"

"Serdar Topraktepe'nin bana yardımı oldu. Bana çok yardımcı olan bir arkadaşım. Geçiş dönemi, altyapı oyuncuları ve diğer oyuncularla ilgili... Kulüple ilgili gerçekleri benden daha iyi biliyor. Ben de ondan öğrenmeye çalıştım. Süreçlerde bana en iyi yardımları sunuyor."

"OKAN BURUK VE JOSE MOURINHO..."

"Okan Buruk'un söylediklerinden haberim var. Jose Mourinho ve Okan Buruk iyi teknik direktörler. Mourinho ile oyuncu ve teknik direktör olarak çok rakip olduk. Mourinho ile ilgili çok anlatacak bir şey yok! En iyilerden bir tanesi. Okan Buruk ise Galatasaray ile son zamanlarda neredeyse bütün kupaları almışlar. Kim olursanız olun, teknik adam olarak eleştirilirsiniz. Bu eleştirilerle başa çıkabilirim. Zamanla belki daha fazla kredim olacaktır. Mourinho ya da başka için başka seyredecektir. Hayatın bir parçası bunlar."