Kerem Aktürkoğlu Portekiz'i ayağa kaldırdı: Sihrini yapmya başladı, sadece 12 milyon euro...

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CIES'in en değerli Türk futbolcuları açıkladığı listede 35.4 milyon euroluk etiket fiyatına ulaşan Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de yankı uyandırdı. Galatasaray'dan 12 milyon euro bedelle Benfica'ya satılan milli futbolcunun yeni piyasa değeri Portekiz'de gündeme oturdu.

GALATASARAY'DAN GİTTİĞİ İÇİN...

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A BOLA bu gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:

"Film yıldızına olan benzerliği (gözlük taktığında) ve her golü kutlama şekli (sihirli değnek kullanıyormuş gibi yaparak) nedeniyle Harry Potter olarak da bilinen Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euroya gittiği için değerinin artmasına neden oldu. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun performansı göz önüne alındığında bu rakam Türkler tarafından düşük olarak değerlendiriliyor."

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'SİHİR SAÇMAYA BAŞLADI'

Ayrıca GoalPoint sitesi de 25 yaşındaki futbolcu için bir inceleme yaptı. 'Osmanlı büyüsü Kerem 'Potter'başlığıyla verilen haberde ise şu ifadeler kullanıldı:

"Kerem Aktürkoğlu. Benfica renklerinde sihir saçmaya başladı. Türk oyuncu, Bruno Lage'nin takımın başına geçmesinden bu yana geri dönüşün en önemli parçalarından biri oldu.Transfer piyasasının son nefesinde transfer edilen Osmanlı forvet, Galatasaray'ın ateşli taraftarlarını kendisine aşık eden özelliklerin çoğunu sergiliyor."

RAFA SILVA VE NERES'İ UNUTTURACAK

Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan Rafa Silva ve 28 milyon euro artı bonuslar karşılığında Napoli'ye katılan David Neres'in ayrılmasının yerini Kerem'in oynayacağı ve o boşlukları dolduracağı yorumunda bulunulan haberde, 'Benfica hücumu hızını, sihrini, süratini, dikeyliğini ve öngörülemezliğini kaybetti. Tüm bunların yanı sıra, Roger Schmidt yönetimindeki takımın son zamanlarda eksikliğini hissettiği alan hakimiyeti ve gol katkısını Kerem Aktürkoğlu sağlıyor. Şu ana kadar beş resmi maçta dört gol attı ve iki asist yaptı; bunların arasında Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız ve Atletico de Madrid'e karşı attığı goller de var." satırları yer aldı.

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SADECE 12 MİLYON EURO

Geçtiğimiz 2 sezon şampiyon olan Galatasaray'ın zaferinde Kerem'in büyük rolü olduğuna vurgu yapılarak, 15 gol, sekiz asist olmak üzere 23 gole yaptığı katkıya parantez açıldı. Benfica'nın Kerem'i sadece 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığına dikkat çekildi.