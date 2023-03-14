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1996-2001 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Galatasaray formasÄ± giyen, art arda 4 ÅŸampiyonluk, UEFA KupasÄ± ve SÃ¼per Kupa ile sonuÃ§lanan serÃ¼venin sahadaki komutanÄ± olan Gheorghe Hagi, BBC'ye Ã¶zel bir rÃ¶portaj verdi.

Hagi Ã¶nderliÄŸindeki Romanya'nÄ±n 1994 DÃ¼nya KupasÄ±'nda sergilediÄŸi performansÄ±n Ã¶zetlenerek anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajÄ±n giriÅŸinde Romanya'da 1996 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde Hagi'ye binlerce oy Ã§Ä±kmasÄ±ndan da bahsedildi.

"10 NUMARANIN ANLAMI: GOL AT YA DA ASÄ°ST YAP"

'KarpatlarÄ±n MaradonasÄ±' lakaplÄ± efsane futbolcunun BBC'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar ÅŸu ÅŸekilde:

1970'lerde Hollanda Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±, yani total futbolu izleyerek bÃ¼yÃ¼dÃ¼m. Johan Cruyff benim idolÃ¼mdÃ¼. KÃ¼Ã§Ã¼kken bile sahada gÃ¼Ã§lÃ¼ bir karakterim vardÄ±. Topu iyi kontrol ederdim, hÄ±zlÄ±ydÄ±m. AynÄ± zamanda hÄ±rsÄ±mla takÄ±mÄ± etrafÄ±mda toplardÄ±m. Ã‡oÄŸu zaman 10 numara giydim ve bu numaranÄ±n ne anlama geldiÄŸini biliyordum: Gol at ya da asist yap.

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"REAL MADRID, BARCELONA VE PREMIER LIG..."



Ä°lerleyen zamanda Real Madrid ve Barcelona gibi dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k iki kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n 10 numaralÄ± formalarÄ±nÄ± giydim. AmacÄ±m her zaman en iyi olmaktÄ±. En bÃ¼yÃ¼k motivasyonum da buydu.

"Premier Lig'de oynamak iÃ§in iki fÄ±rsatÄ±m oldu. Åžimdi bakÄ±nda ikisini de kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Ä°ngiltere sevdiÄŸim ve saygÄ± duyduÄŸum bir Ã¼lke. TaraftarlarÄ±n benim tarzÄ±mdan hoÅŸlanacaÄŸÄ±na eminim.



Ã‡ocukken Kevin Keegan'Ä± Ã§ok severdim. Ä°dollerimden biriydi. Bu yÃ¼zden Newcastle United'da onunla Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± Ã§ok isterdim ancak Crufyy sizi bizzat arayÄ±p Barcelona'ya gelmenizi istediÄŸinizde reddetmek Ã§ok zor. Bana en beÄŸendiÄŸi 10 numara olduÄŸumu sÃ¶ylemiÅŸti.

GALATASARAY'A GÄ°TME SÃœRECÄ°

BARCELONA'dan sonra Galatasaray'Ä± tercih ettim. Avrupa'da baÅŸarÄ± hedefleyen takÄ±m kurmak istiyorlardÄ±, ayrÄ±ca Romanya'ya da yakÄ±ndÄ±. Futbolu bÄ±raktÄ±ktan sonra Ã¼lkeme dÃ¶nme fikri hep aklÄ±mdaydÄ±.

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HAGI'NIN MOTTOSU

Futbola bakÄ±ÅŸÄ±mÄ±, taktiksel dÃ¼ÅŸÃ¼ncemi, felsefemi anlattÄ±ÄŸÄ±m bir kitap yazdÄ±m. Basit ÅŸeylerle baÅŸlayÄ±p, bunlarÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirdikten sonra adÄ±m adÄ±m daha karmaÅŸÄ±k olanlara geÃ§melisiniz. Benim mottom; "Sadeve var olmak iÃ§in deÄŸil, kazanmak iÃ§in doÄŸdum." Bu yÃ¼zden elimden gelenin en iyisini yapÄ±p birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m insanlara dokunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum.

Jruyff benim idolÃ¼mdÃ¼, ilham kaynaÄŸÄ±mdÄ±. Ä°ÅŸ yapÄ±ÅŸ tarzÄ± benim Ã§ok etkilemiÅŸti. Onun metotlarÄ±ndan ve fikirlerinden Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸrendim. GeliÅŸim sÃ¼recimi olumlu yÃ¶nde etkileyen iyi hocalarÄ±m olduÄŸu iÃ§in ÅŸanslÄ±yÄ±m. Bunu ben de yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum.

"GELECEÄžÄ°N ÅžAMPÄ°YONLARINI Ã‡ALIÅžTIRIYORUM"

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Kendimi futbola her zaman borÃ§lu hissettim. Bu akademi sayesinde bu borcu Ã¶demeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum.KÃ¶stence'ye dÃ¶ndÃ¼m Ã§Ã¼nkÃ¼ burasÄ± benim doÄŸduÄŸum yer. burasÄ± benim evim, ben buradan Ã§Ä±ktÄ±m. GeleceÄŸin ÅŸampiyonlarÄ±nÄ±, dÃ¼nya ÅŸampiyonlarÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Romanya'nÄ±n yetenekli genÃ§leriyle birlikte yaptÄ±ÄŸÄ±m iÅŸe inanÄ±yorum. YÃ¼ksek hedefler koyup o hedeflere sonuna kadar inanmalÄ±sÄ±nÄ±z. Aksi takdirde Ã§ok ileri gidemezsiniz.

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