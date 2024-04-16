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Gevşeme ve asla pes etme!

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#Fenerbahçe Opet#Eczacıbaşı Dynavit#Voleybol
Gevşeme ve asla pes etme
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 07:00

Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit karşısında seriyi 2-1’e getirerek önemli avantaj yakaladı.

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İki takım arasında en önemli fark -odaklanma ve konsantrasyondu. Öne geçersen gevşeme, geride kalırsan pes etme! Bu zihniyetle oyunlarını ortaya koyan sarı lacivertliler, kaptan Eda’nın müthiş performans rüzgarını da arkasına alarak zafere yürüdü. Liderlik ve oyun dersi veren Eda’yla birlikte Vargas yine sahada büyüyen isim idi. Takımın maestrosu Drca’ya da ayrı bir şapka çıkarmak gerekiyor. Libero Gizem manşet ve defanslarıyla pasörünü çok iyi beslerken Drca da önemli bir akıl ortaya koydu. Arina ve Ana beklenen oyunlarının altında kalsalar da takımın dinamiği herkesin eksiklerini ve hatalarını taşıyabildi. Aslı da tam bir görev adamı misyonunu taşıdı.

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ECZACIBAŞI DAĞINIKTI

Eczacıbaşı beklenen ritmi bulmakta zorlandı. Boskovic’in 20 sayının altında kaldığı maç görmek zordur. Dün hem serviste ritmini bulamadı hem de takıma gereken katkıyı tam sağlayamadı. Voronkova-Gray-Hande köşe 3’lüsü ise zaaflı performans sergiledi. Oyunda olduğu anlarda sadece ortadan Jack ve Stevanovic pırıltı veren isimlerdi. Dağınık bir gündü Eczacıbaşı için.

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#Fenerbahçe Opet#Eczacıbaşı Dynavit#Voleybol

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