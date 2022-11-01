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Gerard Pique'nin otel arazisinde 250 mezar bulundu

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#Barcelona#Gerard Pique#Malaga
Gerard Piquenin otel arazisinde 250 mezar bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 18:16

Barcelona'nın yıldız savunmacısı Gerard Pique'nin Malaga'da otel yapmak için satın aldığı arazide 250 mezar bulundu.

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Barcelonalı yıldız Gerard Pique, son dönemde saha içinden ziyade saha dışındaki olaylarıyla gündemde düşmüyor.

Son olarak Shakira ile yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme gelen İspanyol futbolcu, şimdi ise çok garip bir olayla haber oldu.

Marca'nın haberine göre, yıldız oyuncunun 2015'te Malaga'daki Costa del Sol bölgesinde aldığı arazinin altında 250 mezar bulundu.

Yatırımlarıyla bilinen Gerard Pique'nin arazi için 20 milyon dolar ödediği belirtildi.

Alanda çalışan arkeolog Alberto Cumpian, "250 büyük mezar kazdık. Bunların büyük çoğunluğu boştu. Muhtemelen mezarlar hiç kullanılmamıştır. Kullanılacak kadar değerli değillerdir." ifadelerini kullandı.

Yapılacak çalışmaların ardından mezarların hangi yüzyıldan kaldığı belirlenecek.

 

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#Barcelona#Gerard Pique#Malaga

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