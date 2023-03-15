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Gent'in hocası Vanhaezebrouck'ten Orban yorumu: 'Kariyerim boyunca görmedim'

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#Gent#Orban#Vanhaezebrouck
Gentin hocası Vanhaezebrouckten Orban yorumu: Kariyerim boyunca görmedim
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 23:55

Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, Başakşehir maçından sonra yaptığı açıklamada, turu atladıkları için mutlu olduğunu belirterek, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında Belçika temsilcisi Gent deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 4-1 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

Maçın ardından düzenlene basın toplantısında konuşan Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, maçta 3 gol atan 20 yaşındaki golcüsü Gift Emmanuel Orban için, "Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerim boyunca görmedim. Dün de Haaland’ı gördük. Orban da 3 golü 5 dakikada attı. Goller hızlı geldi. Sıra dışı bir durumdu. Ben kariyerimde hiç böyle bir şey görmemiştim. 3 gol için de forvet golü diyebilirim. İkinci gol, denge golüydü. Önce topu kaybetti, sonra kazandı. Bence hiçbir kaleci bu golü çıkaramazdı. Fantastik bir şut attı" diye konuştu.

"Takımımla gurur duyuyorum"

Maçı değerlendiren Vanhaezebrouck, "Çok tarihsel akşamlarım oldu. Bu da çok önemlilerinden biriydi. 4-1 çok iyi bir skor. Bir oyuncunuz, 3 golü 5 dakikada atıyorsa, takımınız da 4 golü 10 dakikada atıyorsa bu sıra dışı bir gecedir. Oyunun başında 10-15 dakikasında kontrolümüz yoktu. Baskı yaptılar, golü bulamadılar. Biz güven kazandık. Rakip mental olarak düşüşe geçti. Bu onların iyi takım olmadığını göstermiyor. Gol atabilirlerdi. Oldukça realist bir hocayım. Mutluyum, çeyrek finale kaldık. Takımımla gurur duyuyorum. Bundan sonra hangi takımın geleceğini göreceğiz" şeklinde konuştu.

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