Emre Belözoğlu: 'Acı verici senaryolar oldu, Galatasaray maçına benzerdi'

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UEFA Konferans Ligi'ne 4-1'lik Gent yenilgisiyle veda eden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri;

Çok üzgünüz. 14. maçımızı oynadık, 8 galibiyet aldık. Kulübümüzün 50 maçta 17 galibiyeti var, 8 tanesi bize nasip oldu. Ne yazık ki yenilmek konusunda da bazı acı verici senaryolar oldu. Bu da benim hocalık nasibimmiş.

ÖZÜR DİLİYORUM

Bizi destekleyen herkesten özür diliyorum. Evlerine mutlu bir şekilde geri dönmelerini isterdim. Ülke puanına iyi hizmet eden bir takım olduk. Çeyrek finale kalmak isterdim ama olmad

G.SARAY MAÇINDA DA OLMUŞTU

Oyuna başlangıç iştah hepsi vardı. Galatasaray maçında da bu olmuştu. Geldiler gol yedik, geldiler gol yedik. Bugün de aynısı oldu geldiler gol yedik

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OYUNCU KALİTESİ BİZDEN ÜSTÜN

Gent'in oyuncu kalitesi ve oyun kalitesi bizden üstün. Bunu kabul etmemiz lazım. Büyük yatırımlar yapıyorlar. Oyuncuları daha önceden tespit ediyorlar ve büyük paralara satıyorlar.