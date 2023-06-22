Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Türk futbolunun marka değerini artırmak istiyoruz'

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF’nin Ankara’da gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu. Yeni yapılan stadyumlardan 35’inin tamamlandığı belirten Bakan Bak, “Türk futbolu olarak Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde, Avrupa’nın en yeni, dünyanın da en önemli tesislerine sahibiz. Şu ana kadar 35 stadyum tamamlandı, 7’si devam ediyor, diğerleri de sürdürülmekte” ifadelerini kullandı.



“Türk futbolunun marka değerini artırmak istiyoruz”

Ülke futbolunu ileri seviyelere taşımak için çalıştıklarını kaydeden Bakan Bak, “Türk futbolunun marka değerini artırmak istiyoruz. Futbolun sorunlarını her zaman görüşmeye, değerlendirmeye açığız. İstiyoruz ki bu yüce millet hep sevinsin, gülsün. Deprem bölgesindeki desteklere devam etmemiz lazım. O bölgenin ayağa kalması için hep birlikte bu süreci sürdürmemiz lazım” diye konuştu.

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“Organizasyon kapasitesi en büyük ülkelerden birisiyiz”

Her türlü spor organizasyonuna ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduklarını aktaran Bakan Osman Aşkın Bak, “Antrenörlerimiz başta olmak üzere onların eğitimi ile ilgili çok büyük reformlar yapmamız lazım. Altyapıdaki antrenörlere büyük destekler vermemiz lazım. Bu süreci birlikte yönetelim. Bizim de artık oyuncu ihraç edip, daha büyük başarılara ulaşmamız lazım. Organizasyon kapasitesi en büyük ülkelerden birisiyiz, pek çok organizasyona ev sahipliği yapabilecek kapasitedeyiz. Biz, gençlerimizin en iyi şekilde eğitilmesi için, fırsatlar tanınması için çalışacağız. Avrupa Futbol Şampiyonası 2028 ile 2032 yıllarıyla ilgili başvurular var. Onların olumlu şekilde yansıyacağına inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.