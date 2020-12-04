Gençlerbirliği'nin konuğu Alanyaspor! Diego Angelo sakat...
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılamayan Gençlerbirliği, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.
Ligdeki tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında elde eden kırmızı-siyahlılar, daha sonra çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'de 5 puanla 20. sırada yer alıyor.
Başkent temsilcisinde sakatlığı bulunan Diego Angelo, bu maçta görev yapamayacak.
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