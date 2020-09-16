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GeriFutbol Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları
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Futbol
Haber Giriş: 16.09.2020 - 20:26 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

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Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibi, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana kuvvet çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda taktik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mert Nobre yönetiminde yapılan antrenman, son bölümde tam sahada oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

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