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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 15:40,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe mesaisi başladı

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Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe mesaisi başladı
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile dün deplasmanda golsüz berabere kalan başkent ekibi, ara vermeden çalıştı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmanda, dünkü maçta süre alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise dar alanda oyun ve yarı sahada çift kale maçla günü tamamladı.



Giovanni Sio, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak 31. haftanın açılış maçını, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Gençlerbirliğinde Fenerbahçe mesaisi başladı

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