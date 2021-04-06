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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde bir pozitif vaka!

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Gençlerbirliği'nde bir pozitif vaka!

Gençlerbirliği'nde bir personelin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktı.

Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde bir personelin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

 

Gençlerbirliğinde bir pozitif vaka

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