Gençlerbirliği'nde bir pozitif vaka!

Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde bir personelin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.



Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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