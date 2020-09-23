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GeriFutbol Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 19:21 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları

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Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Ligin üçüncü haftasını maç yapmadan geçecek başkent ekibi, teknik direktör Mert Nobre yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde çift antrenman gerçekleştirdi.

Sabah bölümünü kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla geçiren kırmızı-siyahlılar, akşam ise taktik ağırlıklı antrenman yaptı.

Akşam yapılan antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda taktik çalışmasıyla başlayan oyuncular, çift kale taktik maçıyla günü tamamladı

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