Gençlerbirliği kümede kalmak, Galatasaray şampiyonluk istiyor! Öne çıkan iddaa tercihi...

Bu bir ilandır

GENÇLERBİRLİĞİ

- Özcan Bizati göreve geldikten sonra 3 maç üst üste kazanıp kümede kalma umutları artan Gençlerbirliği, sonrasındaki 6 maçta sadece 5 puan toplayabildi ve 36 maç sonunda 35 puanla haftaya 20. sırada giriyor.

- Bizati döneminde hiç forma şansı bulamayan Dominik Furman sakat, sol açık Floyd Ayite koronavirüs karantinasında.

- Bogdan Stancu iyileştikten sonra "9 numara" onun oldu, Sandro Lima orta sahaya biraz daha yakın gözüktü.

- Bir kanatta Daniel Candeias'ın yeri garanti, diğerinde ise Sefa Yılmaz ya da Giovanni Sio tercih edilecek.

- "Arda Kızıldağ & Diego Angelo" stoper ikilisi önünde Piris da Motta'nın da geçmiş haftalarda olduğu gibi değişmesi beklenmiyor.

GALATASARAY

- Mart-Nisan geçişinde yaptığı puan kayıplarıyla zirveden geri düşen Galatasaray, son 2 lig maçından 1-0'lık galibiyetlerle ayrılıp şampiyonluk yarışında tutunmayı başardı.

- Beşiktaş'ın Hatayspor karşısında aldığı 7-0'lık sansasyonel galibiyet sonrası sarı-kırmızılı takımın artık hata yapmaya tahammülü kalmadı. Kalan tüm maçlarını kazanmak zorundalar.

- Sakatlığı bulunan Henry Onyekuru ile koronavirüs karantinasındaki Fatih Öztürk, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor ve Oghenekaro Etebo deplasman kafilesinde yer almadı.

- TD Fatih Terim'in Mostafa Mohemed'le gol araması, kanatlardan desteği Ryan Babel ve Kerem Aktürkoğlu ile vermesi bekleniyor.

- Orta alanda Gedson Fernandes ve Taylan Antalyalı'nın yanında son maçlarda attığı gollerle takımı yarışta tutan Emre Akbaba forma giyecek.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gençlerbirliği'nin Özcan Bizati yönetiminde çıktığı 9 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik, bu 9 maçın 8'i aynı zamanda "2.5 ÜST" bitti.

- Galatasaray deplasmanda oynadığı son 9 maçın 7'sini kazandı. (2 mağlubiyet)

- İki takım arasında Ankara'da oynanan son 7 maçta sadece 1 Galatasaray galibiyeti bulunuyor. (5 beraberlik - 1 Gençlerbirliği galibiyeti)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%55'lik kesim sarı-kırmızılı takımın önümüzdeki hafta oynanacak derbiye şampiyonluk iddiasını koruyarak gireceğini ve Ankara'dan 3 puanla döneceğini düşünüyor...

%16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Arda Kızıldağ: ''Genç bir futbolcu olarak sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum...''