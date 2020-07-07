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GeriFutbol Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında fıskiye sürprizi!
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Haber Giriş: 07.07.2020 - 19:06,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında fıskiye sürprizi!

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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında fıskiye sürprizi!
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Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı oynanırken fıskiyeler bir anda çalıştı.

Eryaman Stadı’nda Gençlerbirliği ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren 31. hafta mücadelesinde ilginç bir an yaşandı.

Maçın 4. dakikasında zemin sulanması için kullanılan fıskiyelerin aniden çalışması sonrası futbolcular kısa süreli bir şok yaşadı.

Kazara çalışan sulama sistemi kısa süre içerisinde yeniden kapanması ile oyun devam etti.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında fıskiye sürprizi

 

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında fıskiye sürprizi

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