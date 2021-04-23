Gençlerbirliği Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Rizespor, lig tarihinde rakibine karşı daha uzun bir seriyi sadece bir kez yakaladı. Süper Lig'de dört maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, Özcan Bizati göreve geldikten sonra oynadığı ilk üç karşılaşmada puan kaybetmemişti. Gençlerbirliği'nin iç sahada oynadığı son üç Süper Lig maçı da karşılıklı gollere sahne olurken; Ankara ekibi bu süreçten 4 puan çıkarabildi.

Son iki Süper Lig maçını toplam sekiz gol atarak kazanan Rizespor, bu sezon üç maçlık galibiyet serisini sadece bir kez yakaladı. Deplasmanda çıktığı son üç Süper Lig maçında 6 puan toplayan Rizespor, önceki 11 dış saha karşılaşmasından 4 puan çıkarabilmişti.

Son beş Süper Lig maçında dört gole katkı sağlayan Gençlerbirliği forveti Bogdan Stancu, bu gol katkılarının tamamını deplasmanda yaptı. Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı sezonu geçiren Daniel Candeias, Gençlerbirliği formasıyla çıktığı son üç iç saha maçında birer gol pası verdi. Rizespor'un Gençlerbirliği'ne attığı son üç golü kaydeden Milan Skoda, Süper Lig kariyerinde filelerini en fazla havalandırdığı iki takımdan birine karşı sahaya çıkıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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