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GeriTenis Genç tenisçilerden Arnavutluk'ta 2 şampiyonluk, 2 ikincilik
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Tenis
AA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 10:41 | Son Güncelleme:

Genç tenisçilerden Arnavutluk'ta 2 şampiyonluk, 2 ikincilik

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Genç tenisçilerden Arnavutluk'ta 2 şampiyonluk, 2 ikincilik
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen ITF Gençler Turnuvası'nda mücadele eden Türk tenisçiler, 2 şampiyonluk ve 2 ikincilik elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Grade 5 seviye ITF Gençler Turnuvası 18 Yaş Altı National Sport Park Open, Tiran'da gerçekleştirildi.
2005 doğumlu Leyla Elmas, geçen hafta hem tekler hem de çiftlerde Tiran'da kazandığı zaferi bu hafta da yineledi.

Leyla tekler finalinde çiftlerde ortaklık kurduğu 1 numaralı seri başı Macar tenisçi Luca Udvardy'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Leyla-Udvardy ikilisi çiftler finalinde Nisa Bulut-Ada Karabacak çiftini 4-6, 6-2 ve 11-9 yenerek şampiyonluğu elde etti.

Birtan Duran, ABD'li partneri Aman Sharma ile çift erkekler finalinde Alexander Frusina-Naoya Honda çiftine 7-6, 1-6 ve 10-7'lik setlerle mağlup olarak ikinci sırayı aldı.

Genç tenisçilerden Arnavutlukta 2 şampiyonluk, 2 ikincilik

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