Geceye damga vurmuştu! Çırılçıplak şekilde sahaya giren kişinin kimliği ortaya çıktı, daha önde de yapmış...

Spor Arena Dış Haber - Aslen kimyager olan ve Granada'da özel sektörde işadamı olarak çalışan Olmo Garcia, Granada ile Manchester United arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçının 6. dakikasında sahaya çırılçıplak şekilde girdi. Görevlilerin müdahalesiyle kenara alınan Garcia ile ilgili kısa süre içerisinde İspanya basınında haberler çıkmaya başladı.

ÜNLÜ MEKANLARDA ÇIRILÇIPLAK YÜRÜMESİYLE TANINIYOR

Olmo Garcia, Endülüs bölgesinin bir şehri olan Granada'da yaptığı çıplak yürüyüşlerle tanınıyor. Daha önce El-Hamra Sarayı, Granada Katedrali gibi tarihi mekanlarda çıplak yürüdüğünün görüntüleri dünkü maç sonrası sosyal medyada paylaşıldı.

Kayak merkezi, kalabalık alışveriş merkezleri, şehrin en kalabalık noktalarında aynı eylemi defalarca yapan Olmo Garcia, bunun sebebini 'Tanrı beni dünyaya bu şekilde gönderdi' diyerek açıklıyor.

"ÇIPLAK DOLAŞMAK PSİKOLOJİME İYİ GELİYOR"

2016 yılında eylemleri sebebiyle yeniden gündem olan Olmo Garcia, verdiği bir röportajda; "Çıplak dolaşmak insanın psikolojisine iyi geliyor. Dünya barışı için birlik içerisinde yaşamalıyız, birbirimize iyi sözler söylemeliyiz. Doğaya daha fazla zarar vermemeliyiz ve ölümleri durdurmalıyız."

14 SAAT STADYUMDA GİZLENMİŞ

Olmo Garcia'nın seyircisiz oynanan Granada - Manchester United maçına nasıl girdiği de ortaya çıktı. Maç sabahı saat 07:00'da gizlice stadyuma giren ve bir tentenin altına saklanan Garcia, maçın başlangıç düdüğünün ardından 6. dakikada çıplak bir şekilde sahaya girip dünyaya kendinden söz ettirmeyi başardı. Garcia'nın toplam 14 saat stadyumda gizlendiği ifade edildi.

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