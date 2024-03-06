Gaziantep FK'da Sumudica ile yollar ayrıldı

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Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada; "Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile gündeme ilişkin konuları konuşmak üzere bir araya gelmiştir. Karşılıklı fikir alışverişi sonucu, Marius Sumudica kulübümüze ve şehrimize olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesini sunmuş, bu doğrultuda yönetim kurulumuzla da görüş birliğine varılmıştır. Teknik Direktör Marius Sumudica ve değerli ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep FK'nın başında son döneminde 27 maça çıkan Sumudica, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Sumudica, Süper Lig'de bu sezon takımından ayrılan 22. teknik direktör oldu.