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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK'da koronavirüs vakası! Galatasaray maçı öncesi...

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Gaziantep FK'da koronavirüs vakası! Galatasaray maçı öncesi...
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Süper Lig'in 22. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüpteki futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline, Galatasaray maçı öncesi Kovid-19 testleri uygulandı.

Kovid-19 test sonucuna göre, bir futbolcunun testi pozitif olarak raporlandı.

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Açıklamada, "Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

 

Gaziantep FKda koronavirüs vakası Galatasaray maçı öncesi...

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