Gaziantep FK'da koronavirüs vakası! Galatasaray maçı öncesi...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüpteki futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline, Galatasaray maçı öncesi Kovid-19 testleri uygulandı.

Kovid-19 test sonucuna göre, bir futbolcunun testi pozitif olarak raporlandı.

Açıklamada, "Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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