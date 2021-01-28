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GeriFutbol Gaziantep FK'da Galatasaray maçı öncesi son durum! Djilobodji, Mirallas, Muhammet Demir...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 10:45 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK'da Galatasaray maçı öncesi son durum! Djilobodji, Mirallas, Muhammet Demir...

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Gaziantep FK'da Galatasaray maçı öncesi son durum! Djilobodji, Mirallas, Muhammet Demir...
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Gaziantep FK, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İç sahada 17 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, Galatasaray maçında bu serisini sürdürmeye çalışacak.

Geçen hafta oynanan Atakaş Hatayspor mücadelesinde kart cezası nedeniyle forma giyemeyen savunma oyuncusu Djilobodji, yarın teknik direktör Sa Pinto'nun görev vermesi halinde takımdaki yerini alacak.

Galatasaraydan Feghouli açıklaması Sakatlık...
Galatasaray'dan Feghouli açıklaması! Sakatlık...

Gaziantep ekibinde, sakatlığı devam eden Mirallas'ın bu hafta da sahalardan uzak kalması beklenirken, Galatasaray karşısında Muhammed Demir'in de kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği bildirildi.

 

Gaziantep FKda Galatasaray maçı öncesi son durum Djilobodji, Mirallas, Muhammet Demir...

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