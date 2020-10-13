Gaziantep FK'da Antalyaspor hazırlıkları! Güç, kuvvet, dayanıklılık...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman iki grup halinde yapıldı.

Salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, daha sonra sahada gerçekleştirilen dayanıklılık çalışmalarıyla son buldu.

Kaleciler ise takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı.

Milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca ve Vetrih'in katılmadığı idmanı futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy da izledi.

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