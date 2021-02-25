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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 10:48 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK, Konya'ya 2 eksikle gidiyor

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Gaziantep FK, Konya'ya 2 eksikle gidiyor
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Gaziantep, Süper Lig'in 27. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen kırmızı-siyahlı ekip, ligin ikinci yarısında çıktığı 5 maçta sadece 4 puan çıkardı. Bu süre içerisinde Galatasaray'a 2-1, Fatih Karagümrük'e 2-0 ve Trabzonspor'a 1-0 yenilen Gaziantep, Göztepe'yi 2-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile de golsüz berabere kaldı.

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Deplasmanda son 5 lig maçını kazanamayan Gaziantep ekibi, Konya'daki müsabakada kötü gidişi durdurmak istiyor.

Kana Bıyık'ın sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayacağı Gaziantep ekibinin Konyaspor maçında, 1 oyuncu da koronavirüs karantinası nedeniyle takımdan ayrı kalacak.

 

Gaziantep FK, Konyaya 2 eksikle gidiyor

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