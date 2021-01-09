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Futbol
Haber Giriş: 09.01.2021 - 10:44 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK için Pato iddiası!

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Alexandre Pato'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Daha önce transfer yapmayacağı açıklanan Gaziantep Futbol Kulübü, kadrosuna üç yeni oyuncu katmak üzere harekete geçerken görüşmeler ise devam ediyor. Gaziantep FK, 31 yaşındaki Alexandre Pato'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Kırmızı-siyahlı kulübün, Brezilyalı yıldızın menajeriyle iletişime geçtiği belirtildi.

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Bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi İstanbul takımlarının da transfer iddialarında adı geçen Pato, Chelsea ve AC Milan gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde oynamıştı.

Şu an serbest oyuncu statüsündeki Pato, kariyeri boyunca 398 resmi maçta 160 gol ve 48 asist kaydetti. (Gaziantep Olay)

Gaziantep FK için Pato iddiası

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